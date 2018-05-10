Поколение свободы 2 Татьяна Краснова, «Сноб»

10.05.2018, 12:36

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Хорошо помню 1991 год и толпу, которая валила Железного Феликса.

Я хочу сказать вам пару слов про детей.

В этом случае меня стоит послушать, потому что дети, а точнее, тинейджеры — это та публика, с которой я работаю каждый день уже четверть века.

Это не малыши, а вот те самые четырнадцати- и пятнадцатилетние, которых куда-то там «вывел» Навальный.

Дорогие товарищи «взрослые», особенно пред- и постпенсионного возраста! Поверьте, вами манипулировать намного легче, чем этими детьми. И, судя по тому, как умело и артистично манипулируют вами подлецы с телеэкранов, это как раз ваша, а не их психика не защищена от вредных воздействий, это как раз вы, а не они готовы верить любому речистому негодяю, даже если три месяца назад он говорил вам одно, а теперь говорит другое.

Дорогие телезрители! Ваши «несмышленыши» умеют проверять и перепроверять информацию и знают, например, что с помощью фотошопа можно нарисовать не только «распятого мальчика», но и кошку с собачьей головой и стрекозиными крыльями. Они одновременно и скептики, и романтики. Это значит, что у них есть то, чего, к сожалению, уже нет у нас.

Они умеют читать, и многие читают не комиксы, а Шаламова и Гинзбург.

Они не хотят видеть усатую харю товарища Сталина, наклеенную на новенький троллейбус, и не потому, что им что-то напел какой-то политикан, а потому, что они умеют искать и читать документы.

Нет, не все. Не все. Но многие — умеют.

И я часто вижу мальчиков и девочек, которые смеются, прочитав в одном и том же абзаце, что в нашей армии и милиции работают лучшие люди страны, которые защищают нас от террористов и врагов, и тут же — что мерзавец Навальный выводит детей «на бойню», то есть на встречу с «лучшими людьми страны». Им это пока еще смешно, понимаете? Это значит, что у них, в отличие от подавляющего большинства населения, работают мозги.

Фото: Maxim Zmeyev/AFP

Да, вы правы. Дети бывают разные. И обращаться с ними надо по-разному.

Например, бывают дети, которые наголо бреют головы, собираются стаей и лупят бомжа на свалке, а потом поджигают его, облив бензином. Или кошек вешают, например, потехи ради.

К этим детям нужно применять аккуратную силу, помещать в специальные учреждения и пытаться лечить и учить. Как — я не знаю. Я знаю, как научить системе времен английского глагола. Тут я специалист, там — нет.

Есть дети, на которых взрослые, продуманные и очень корыстные дяди надели форму времен Второй мировой, вывели их на улицу и научили ненавидеть «америкосов» и «гейропу». И вот их не надо бить, им не надо выворачивать руки и волочь в автозаки. Их надо просто учить. Тут — я знаю как. Фильмами, книгами, языками, путешествиями.

Есть и другие дети, которых очень (или не очень) умные родители выпустили из дому на митинг за Навального, или не за Навального, а за права канареек, или за то, что на бутерброды запретили класть колбасу, или против Путина — безразлично.

Так вот, их нельзя бить и винтить

Просто нельзя бить и винтить детей, которые просто пришли на митинг за (против, вместо, из-под) Путина.

И это вообще не зависит от того, кто такой Навальный.

И вот еще, раз уж мы с вами говорим об очевидном.

Мне 54 года, и я понимаю, что все бесполезно.

Я хорошо помню 1991 год и толпу, которая валила Железного Феликса. Это была огромная толпа. И в ней — вы не поверите — не было ни одного человека, который не понимал бы, зачем валить на землю монумент упырю и кровопийце.

И я вижу, чем это кончилось сейчас.

И я думаю, что все безнадежно.

Но у меня не хватит мужества вложить эти безнадежные ядовитые слова в уши детей.

Лучше провести ночь в автозаке, чем думать так, как думаю сейчас я.

Татьяна Краснова, «Сноб»