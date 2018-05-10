закрыть
10 мая 2018, четверг, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Поколение свободы

2
  • Татьяна Краснова, «Сноб»
  • 10.05.2018, 12:36
  • 1,091

Хорошо помню 1991 год и толпу, которая валила Железного Феликса.

Я хочу сказать вам пару слов про детей.

В этом случае меня стоит послушать, потому что дети, а точнее, тинейджеры — это та публика, с которой я работаю каждый день уже четверть века.

Это не малыши, а вот те самые четырнадцати- и пятнадцатилетние, которых куда-то там «вывел» Навальный.

Дорогие товарищи «взрослые», особенно пред- и постпенсионного возраста! Поверьте, вами манипулировать намного легче, чем этими детьми. И, судя по тому, как умело и артистично манипулируют вами подлецы с телеэкранов, это как раз ваша, а не их психика не защищена от вредных воздействий, это как раз вы, а не они готовы верить любому речистому негодяю, даже если три месяца назад он говорил вам одно, а теперь говорит другое.

Дорогие телезрители! Ваши «несмышленыши» умеют проверять и перепроверять информацию и знают, например, что с помощью фотошопа можно нарисовать не только «распятого мальчика», но и кошку с собачьей головой и стрекозиными крыльями. Они одновременно и скептики, и романтики. Это значит, что у них есть то, чего, к сожалению, уже нет у нас.

Они умеют читать, и многие читают не комиксы, а Шаламова и Гинзбург.

Они не хотят видеть усатую харю товарища Сталина, наклеенную на новенький троллейбус, и не потому, что им что-то напел какой-то политикан, а потому, что они умеют искать и читать документы.

Нет, не все. Не все. Но многие — умеют.

И я часто вижу мальчиков и девочек, которые смеются, прочитав в одном и том же абзаце, что в нашей армии и милиции работают лучшие люди страны, которые защищают нас от террористов и врагов, и тут же — что мерзавец Навальный выводит детей «на бойню», то есть на встречу с «лучшими людьми страны». Им это пока еще смешно, понимаете? Это значит, что у них, в отличие от подавляющего большинства населения, работают мозги.

Фото: Maxim Zmeyev/AFP

Да, вы правы. Дети бывают разные. И обращаться с ними надо по-разному.

Например, бывают дети, которые наголо бреют головы, собираются стаей и лупят бомжа на свалке, а потом поджигают его, облив бензином. Или кошек вешают, например, потехи ради.

К этим детям нужно применять аккуратную силу, помещать в специальные учреждения и пытаться лечить и учить. Как — я не знаю. Я знаю, как научить системе времен английского глагола. Тут я специалист, там — нет.

Есть дети, на которых взрослые, продуманные и очень корыстные дяди надели форму времен Второй мировой, вывели их на улицу и научили ненавидеть «америкосов» и «гейропу». И вот их не надо бить, им не надо выворачивать руки и волочь в автозаки. Их надо просто учить. Тут — я знаю как. Фильмами, книгами, языками, путешествиями.

Есть и другие дети, которых очень (или не очень) умные родители выпустили из дому на митинг за Навального, или не за Навального, а за права канареек, или за то, что на бутерброды запретили класть колбасу, или против Путина — безразлично.

Так вот, их нельзя бить и винтить

Просто нельзя бить и винтить детей, которые просто пришли на митинг за (против, вместо, из-под) Путина.

И это вообще не зависит от того, кто такой Навальный.

И вот еще, раз уж мы с вами говорим об очевидном.

Мне 54 года, и я понимаю, что все бесполезно.

Я хорошо помню 1991 год и толпу, которая валила Железного Феликса. Это была огромная толпа. И в ней — вы не поверите — не было ни одного человека, который не понимал бы, зачем валить на землю монумент упырю и кровопийце.

И я вижу, чем это кончилось сейчас.

И я думаю, что все безнадежно.

Но у меня не хватит мужества вложить эти безнадежные ядовитые слова в уши детей.

Лучше провести ночь в автозаке, чем думать так, как думаю сейчас я.

Татьяна Краснова, «Сноб»


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип