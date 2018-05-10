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Владимир Некляев: Лукашенко жалеет, что не родился во времена Сталина

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  • 10.05.2018, 13:10
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Владимир Некляев

Режим работает против будущего Беларуси.

В то время, как белорусы вспоминали погибших во Второй мировой войне соотечественников, министр обороны Андрей Равков и министр МВД Игорь Шуневич позволили себе не совсем понятные действия и высказывания.

Равков заявил, что «СССР победил в войне благодаря Сталину», а Шуневич не упустил возможности нарядиться в форму НКВД.

Почему чиновники такого высокого уровня отождествляют себя с самыми жестокими преступниками 20-го века. Может быть у них короткая память? Этот вопрос сайт Сharter97.org задал поэту и одному из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимиру Некляеву:

- Это не короткая память, мы имеем дело с «лукашенковской памятью». Они рассматривают правителя, как cвоего работодателя, реагируют не на то, что сами понимают и чувствуют, а cмотрят на реакцию своего наниматели.

Игорь Шуневич нарядился в форму ведомства, которое в затылок расстреливало белорусов, так как увидел в этом одобрение Лукашенко. Та же ситуация и с Равковым. Он бы не рассказывал о «правителе народов» Сталине, если бы эта разрушительная философия давления не была бы близка Лукашенко.

Думаю, что Лукашенко жалеет о том, что не родился во времена Сталина и Гитлера, когда не были так развиты средства коммуникации и любое преступление можно было сделать незаметным.

Да и мировая общественность не так остро реагировала на преступления, а сегодня реагирует. Дай Лукашенко закрытое пространство, в котором действовал Сталин - он бы развернулся во всю ширь.

И вообще, не стоит искать самостоятельности в действиях, высказываниях и поведении сегодняшних министров и начальников. Если они на самом деле такие, какими пытаются себя показывать, то это люди покалеченные советским временем и идеологией, с извращенным пониманием добра и зла, правды и неправды.

Современное общество, несмотря на всю жестокость мира, гуманизируется и это является всеобщей тенденцией. Равков и Шуневич не вписываются в будущее Беларуси, они работают против него.


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