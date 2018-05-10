Авигдор Либерман: Если в Израиле пройдет дождь – в Иране будет потоп 10.05.2018, 12:59

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Авигдор Либерман

Фото с сайта avigdorliberman.info

В ответ на обстрелы Израиль нанес удар по всем иранским инфраструктурам на территории Сирии.

Министр обороны Авигдор Либерман выступил с комментарием относительно последних событий на севере Израиля, где Тель-Авив ответил Ирану массированной атакой по более чем 50 военным объектам. Об этом говорится в материале Newsru.co.il.

"Иран пытался атаковать суверенную территорию государства Израиль. Ни одна ракета не разорвалась в Израиле: некоторые упали в Сирии, а остальные были сбиты системой «Железный купол»", – сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что Израиль нанес удар почти по всем иранским инфраструктурам на территории Сирии. "В Иране всегда должны помнить, что если у нас пройдет дождь, то у них будет потоп", – заявил он.

В то же время министр обороны предостерег от эйфории и самоуспокоенности. "Речь не идет о сокрушительной победе. Мы не заинтересованы в эскалации, но понимаем, что имеем дело с упорным противником, который десятки лет пытается нанести нам удары, и готовимся к любому развитию событий", – сказал он.

По оценке главы оборонного ведомства, все стороны заинтересованы в том, чтобы нынешний виток эскалации не выходил за пределы Сирии и не затрагивал непосредственно Иран.

Авигдор Либерман заявил, что Иран постоянно стремится обосноваться на границе с Израилем. "Израиль не позволит Ирану превратить Сирию в передовую базу для агрессии против нас", – добавил министр обороны.

Он отметил, что Иран добивается расширения сферы своего влияния. "Иран действует в Ираке, в Ливане, в Йемене и на земле Африки. Иран представляет собой воплощение экстремизма – и в идеологии, и на практике, и в готовности принести в жертву своих граждан, а также свое будущее в угоду этой экстремистской идеологии".

Министр обороны сообщил, что к настоящему моменту Иран инвестировал в Сирию 13 миллиардов долларов и каждый год вкладывает два миллиарда долларов в развитие инфраструктур террора.

Массированная израильская атака

Сегодня утром сообщалось о том, что Израиль атаковал на территории Сирии более 50 целей Ирана в ответ на ракетный удар Тегерана, который был нанесен с сирийской территории. Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Среди атакованных иранских объектов — пять радаров сирийских ПВО. Большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

В то же время, по заявлению израильских военных, иранская атака не достигла успеха: из 20 выпущенных ракет 16 упали в зоне САР, тогда как 4 были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".

В свою очередь сирийские оппозиционные СМИ уточнили список атакованных Тель-Авивом целей. Согласно источникам, ЦАХАЛ атаковал одновременно три аэродрома: авиабазу Шайрат, авиабазу Тала (юго-запад Сирии), авиабазу Мезе (около Дамаска). Вмес с тем были нанесены удары по военным объектам около городов Аль-Кусайр и Кунейтра. В Аль-Кусайре одной из целей была база "Хизбаллы".

По сведениям СМИ, израильские удары наносились по складам оружия, ракетным установкам, радарам систем ПВО. Сообщается о значительном ущербе. Сведения о жертвах этой массированной атаки уточняются.

Перед журналистами, комментируя происходящее, уже выступил представитель израильской Армии обороны Джонатан Конрикус. Отвечая на вопрос, отреагировал ли уже Тель-Авив на эту атаку, он сказал: "Мы ответили, но у меня нет никаких подробностей об этом" (цитата по РБК).

Сирийское государственное агентство SANA подтвердило, что был нанесен ущерб военным базам, складам оружия и радарам, уточняет "Интерфакс". По его данным, Израилю удалось разрушить радиолокационная станция (РЛС).

Самый массированный удар за 55 лет

Часть ракетных ударов, которые израильские ВВС в ночь на четверг нанесли по позициям иранских войск в Сирии, пришлись на цели в глубине сирийской территории, сообщила газета "Гаарец".

Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что ракетным ударам подверглись "десятки" целей в ответ на ракетный обстрел позиций израильских военных на Голанских высотах. Ранее армия Израиля сообщила о пуске с сирийской территории по этим позициям 20 ракет.

Газета, ссылаясь на иностранные СМИ, отмечает, что в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Удары наносились по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям, складам боеприпасов. В тоже время представитель израильских вооруженных сил сообщил журналистам, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования. Он заявил журналистам, что Россия была заранее оповещена об ударах. По его словам, "Израиль не заинтересован в эскалации ситуации" в отношениях с Ираном.

"Гаарец" приводит словам представителя израильской армии, который заявил: "ВВС Израиля атакуют позиции иранцев в Сирии. Любая попытка со стороны Сирии дать ответ натолкнется на жесткую реакцию со стороны Израиля".

По оценкам экспертов, нынешний удар Израиля по Сирии был самым массированным со времени подписания в 1974 году Соглашения о разъединении войск двух стран.

Реакция США

Белый дом уже поддержал ответ Тель-Авива. У Израиля есть суверенное право на самооборону, и США поддерживает эту страну в любых действиях, направленных на защиту своей территории — так в разговоре с телеканалом Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала удары израильских военных по сирийской территории.

"Израиль имеет суверенное право на самооборону, и мы поддерживаем любые действия этой страны, направленные на самозащиту», — сказала она. По ее мнению, ракетный обстрел Ирана по позициям Израиля на Голанских высотах является «очередной демонстрацией того, что иранскому режиму нельзя доверять". "Это еще одно доказательство того, что президент [США Дональд Трамп] принял правильное решение о выходе из иранской [ядерной] сделки", — подчеркнула Сандерс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от переговоров относительно нового ядерного соглашения "что-то произойдет".

"Либо мы заключим по-настоящему хорошую сделку для мира, либо никакой сделки не будет. Они [власти Ирана] согласятся на переговоры, или что-то произойдет. Надеюсь, что такого не будет", — подчеркнул он (цитата по РБК).

В Госдепартаменте США уже заявили о том, что находятся в курсе сообщений из Ближнего Востока об обстреле иранскими силами в Сирии позиций Израиля на Голанских высотах.

"Мы в курсе сообщений о том, что около 20 снарядов были выпущены в сторону Израиля. Мы советуем вам обратиться к правительству Израиля за дополнительной информации", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

В Вашингтоне также напомнили, что, как заявлял ранее новоиспеченный госсекретарь США Майк Помпео, находясь с визитом в Иерусалиме, Соединенные Штаты "поддерживают Израиль в борьбе против враждебной деятельности Ирана и решительно поддерживают суверенное право Израиля защищать себя".

Уничтожить Асада

Двумя днями ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц пригрозил президенту Сирии Башару Асаду свержением и смертью, если тот будет и дальше позволять Ирану действовать с территории его страны, сообщало РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Если сирийский президент Башар Асад и дальше позволит иранцам действовать из Сирии, то Израиль его ликвидирует и свергнет его режим", — приводит издание выдержки из интервью Штайница.

Он призвал всех, "кто заинтересован в выживании Асада", убедить его в необходимости противостоять агрессивным действиям против Израиля.

Иранская атака

Тем временем ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с террористической организацией "Хизбалла", называет список целей, которые были атакованы сирийскими военными и силами КСИР в Израиле: центр подразделения электронной разведки ЦАХАЛа 9900, штаб "Хермонской бригады" (810), два центра радиоэлектронной борьбы, станция связи, вертолетная площадка, дом офицеров, пункт ПВО.

Как уже было сказано, в результате обстрела жертв и материального ущерба зафиксировано не было.

По оценке израильских военных, иранцы обстреливали израильскую территорию ракетами "Град" и "Фаджр-5". Сирийское государственное телевидение распространило дезинформацию о том, что якобы наносятся удары по Хайфе, Кирьят-Шмоне и Нагарии. ЦАХАЛ опроверг этот факт и при этом призвал жителей Голанских высот оставаться вблизи убежищ.

Речь идет о первом иранском ракетном обстреле израильской территории. 30 апреля, после очередного удара по иранским военным объектам в Сирии верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что отныне иранские военные будут отвечать на каждую такую атаку.

Израильский удар 8 мая

Вечером 8 мая арабские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе Аль-Кисуа недалеко от Дамаска. Сирийские правозащитные организации утверждали, что ударам подверглись ракетные позиции и склады ракет. По заявлению высокопоставленного военного источника в Сирии, слова которого цитировали официальные правительственные СМИ, речь идет об ударе, нанесенном израильскими ВВС по военному укреплению к югу от Дамаска. По еще одной версии, атакована база, принадлежащая Ирану.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о не менее 15 погибших в результате израильского удара по иранским объектам в районе Аль-Кисуа. Согласно этому источнику, среди погибших не менее восьми иранцев. Бывший начальник аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадный генерал запаса Йоси Купервассер заявлял, что ЦАХАЛу тогда удалось сорвать иранский ракетный удар по израильским военным объектам на Голанских высотах.

Нетаньяху на "параде победы": Россия мешать не станет

9 мая, по завершении встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: Израиль оставляет за собой право предпринимать все действия, необходимые для защиты, и Россия вряд ли попытается ограничить военные действия Израиля в Сирии.

"Предположения о том, что Москва блокирует трансграничные действия ЦАХАЛ, оказались ложными, и у меня нет оснований полагать, что на этот раз будет иначе", — заявил глава правительства Израиля в ходе телефонного брифинга.

Как сообщалось ранее, Нетаньяху прибыл с краткосрочным официальным визитом в Москву, где поучаствовал в так называемом "параде победы" на Красной площади и встретился с Путиным.