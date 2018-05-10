На Эвересте четыре повара откроют ресторан высокой кухни 10.05.2018, 13:02

Энтузиасты собираются установить мировой рекорд.

Группа поваров собирается это сделать, открыв в базовом лагере Эвереста на высоте 3500 метров над уровнем моря ресторан, пусть даже только на один день, пишет сайт «Вокруг Света».

Старт проекта Triyagyoni запланирован на конец мая 2018 года. Группа из четырех поваров и десятерых посетителей ресторана совершит восьмидневное восхождение на гору. По пути они будут собирать ингредиенты, чтобы приготовить обед из семи блюд в базовом лагере — обед будет включать, в том числе, нефуражированное вино.

«Самая большая проблема — это высота, которая влияет на все, — сказал шеф-повар из Индии Санджай Тхакур. — Вкус сильно ослабевает, поэтому нам придется приготовить необычные блюда с высоким содержанием специй».