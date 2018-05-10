«Матери 328»: Держимся, потому что хотим помочь своим детям 2 10.05.2018, 14:19

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Белоруски голодают уже две недели.

Как заявила «Радыё Свабода» лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь, 4 голодающих активистки в Пуховичском районе намерены с 11 мая прекратить голодовку и присоединиться к активисткам из Калинковичей, которые соберутся завтра во второй половине дня возле администрации Лукашенко, чтобы передать свое заявление.

«Государство проверяет нас на прочность», - «Матери 328» на 14-й день голодовки

В Калинковичах и Пуховичском районе 14-й день продолжают голодовку шесть женщин, участниц движения «Матери 328». Они требуют изменений в антинаркотическое законодательства и пересмотра уголовных дел сыновей и мужей, осужденных на большие сроки заключения за потребление наркотических веществ.

«Обидно и досадно понимать, что государство проверяет нас на прочность. Мы уже две недели без еды. У всех сильная слабость. Держимся, потому что хотим помочь своим детям», - заявила одна из голодающих, Татьяна Каневская.

Накануне женщин посетил председатель Калинковичского райсовета Виктор Замостик. Сообщил, что обещанный ответ из администрации правителя о сроке рассмотрения в «палате представителей» поправок в антинаркотическое законодательство пока не подготовлен.

Поэтому 11 мая, говорит Каневская, голодающие из Калинковичей, а также из Пуховичского района, хотят приехать в Минск к зданию администрации диктатора, чтобы потребовать встречи с Лукашенко и получить ответ на свои вопросы, заданные Натальи Кочановой 2 мая.