Жители Алматы и Астаны вышли на акции протеста 10.05.2018, 13:28

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Фото: RFE/RL

В Казахстане добиваются освобождения политзаключенных.

В Астане и в Алматы сегодня десятки людей вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам. Собравшиеся в Астане на улице Космонавтов десятки людей скандируют: «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор». В обоих городах акции сопровождаются задержаниями. Некоторых из участников акций сотрудники полиции задерживают и усаживают в полицейские микроавтобусы, сообщает «Радио Азаттык».

В Алматы на улице Панфилова у государственного академического театра оперы и балета имени Абая полиция задержала и сопроводила в полицейский микроавтобус десятки граждан, находившихся на месте акции протеста. Задержания продолжаются.

Накануне правозащитники сообщили, что около десятка гражданских активистов и рядовых граждан вызваны или подвергнуты приводу в полицию в канун акций протеста в Астане и в других городах Казахстана, организатором которых выступило запрещенное в стране оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

Акции протеста, по словам участников, приурочены к прибытию в Казахстан официальной миссии Европейского парламента, которая, как ожидается, проведет оценку выполнения Казахстаном условий Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, одной из контрольных точек которого является обеспечение соблюдения прав человека и гражданских свобод в Казахстане.

С призывом к гражданам выйти на мирную демонстрацию 10 мая на пешеходную зону на улице Панфилова в Алматы ранее обратилось к гражданам движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), запрещенное в марте судом в Астане как «экстремистское».

Организаторы акций призвали граждан выйти на мирную акцию протеста в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам, и против пыток.

25 апреля 29 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвали власти Казахстана выполнить свои международные обязательства, в том числе в области обеспечения в стране свободы слова, свободы мирных собраний, и прекратить ограничение доступа к социальным медиа.