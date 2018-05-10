Лев Марголин о «модернизации»: Результата не будет
- 10.05.2018, 13:35
В Беларуси насчитывается около пяти сотен убыточных промпредприятий.
Убыточных предприятий и дотационных проектов в Беларуси быть не должно. Об этом Лукашенко заявил 10 мая на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот», сообщает БелТА.
«Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается «, – заявил Лукашенко.
Согласно официальной статистике, насчитывается около пяти сотен убыточных промпредприятий (30,8% от общего количества).
Новые инициативы Лукашенко телеканалу «Белсат» прокомментировал экономист Лев Марголин:
«Безусловно есть разница между тем, куда вкладывать деньги: в мифическое развитие экономики или на поддержание штанов.
Но результат будет одинаковым. Не будет никакого результата. Только тогда, когда человек вкладывает свои деньги, он десять раз подсчитает все обстоятельства и условия», - заявил экономист.