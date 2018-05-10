Лев Марголин о «модернизации»: Результата не будет 10.05.2018, 13:35

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В Беларуси насчитывается около пяти сотен убыточных промпредприятий.

Убыточных предприятий и дотационных проектов в Беларуси быть не должно. Об этом Лукашенко заявил 10 мая на совещании о перспективах развития ОАО «Гродно Азот», сообщает БелТА.

«Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается «, – заявил Лукашенко.

Согласно официальной статистике, насчитывается около пяти сотен убыточных промпредприятий (30,8% от общего количества).

Новые инициативы Лукашенко телеканалу «Белсат» прокомментировал экономист Лев Марголин:

«Безусловно есть разница между тем, куда вкладывать деньги: в мифическое развитие экономики или на поддержание штанов.

Но результат будет одинаковым. Не будет никакого результата. Только тогда, когда человек вкладывает свои деньги, он десять раз подсчитает все обстоятельства и условия», - заявил экономист.