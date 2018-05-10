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Названы самые популярные автомобильные марки в мире

  • 10.05.2018, 13:52

Лидирующему бренду удалось реализовать более двух миллионов авто в первом квартале этого года.

Глобальный рынок новых легковых автомобилей растет не переставая с 2009 года по 2-3% ежегодно. За последние пять лет рынок вырос с 80 до 94 миллионов единиц. Предполагается, что в 2018 году объем рынка достигнет 98 миллионов автомобилей и перешагнет отметку 100 миллионов в следующем, информирует avtoblog.ua.

Начало года соответствовало ожиданиям – в январе было продано 7,8 миллиона «легковушек», что на 6,4% больше, чем годом ранее. В феврале продажи слегка снизились – 6,7 миллиона единиц (-1,1%), но в марте снова был зафиксирован рост на 1,6% — до 9,3 миллиона машин. Общий результат первого квартала – 24,08 миллиона автомобилей и 2,9% роста.

ТОП-10 брендов по продажам в I квартале 2018 года:

Место

Бренд

Количество проданных автомобилей (штук)

Разница с I кварталом 2017 года

1

Toyota

2 143 136

+0,4%

2

Volkswagen

1 741 200

+3,9%

3

Ford

1 413 694

-7,2%

4

Nissan

1 268 815

+0,4%

5

Honda

1 122 068

+1,1%

6

Hyundai

1 051 202

-0,2%

7

Chevrolet

962 608

+3,4%

8

Kia

688 004

+6,4%

9

Renault

667 750

+4,0%

10

Mercedes

657 759

+5,2%

По итогам продаж за первые три месяца текущего года на первом месте со значительным отрывом разместилась Toyota, реализовавшая 2 140 000 «легковушек», что на 0,4% превышает результат 2017 года. Второе место с ростом на 3,9% за Volkswagen, причем рост на рынке США составил 13%. Немецкий концерн продал 1 744 000 автомобилей. Замыкает тройку Ford, который стал одним из двух брендов в десятке с падением продаж.


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