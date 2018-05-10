Названы самые популярные автомобильные марки в мире
- 10.05.2018, 13:52
Лидирующему бренду удалось реализовать более двух миллионов авто в первом квартале этого года.
Глобальный рынок новых легковых автомобилей растет не переставая с 2009 года по 2-3% ежегодно. За последние пять лет рынок вырос с 80 до 94 миллионов единиц. Предполагается, что в 2018 году объем рынка достигнет 98 миллионов автомобилей и перешагнет отметку 100 миллионов в следующем, информирует avtoblog.ua.
Начало года соответствовало ожиданиям – в январе было продано 7,8 миллиона «легковушек», что на 6,4% больше, чем годом ранее. В феврале продажи слегка снизились – 6,7 миллиона единиц (-1,1%), но в марте снова был зафиксирован рост на 1,6% — до 9,3 миллиона машин. Общий результат первого квартала – 24,08 миллиона автомобилей и 2,9% роста.
ТОП-10 брендов по продажам в I квартале 2018 года:
Место
Бренд
Количество проданных автомобилей (штук)
Разница с I кварталом 2017 года
1
Toyota
2 143 136
+0,4%
2
Volkswagen
1 741 200
+3,9%
3
Ford
1 413 694
-7,2%
4
Nissan
1 268 815
+0,4%
5
Honda
1 122 068
+1,1%
6
Hyundai
1 051 202
-0,2%
7
Chevrolet
962 608
+3,4%
8
Kia
688 004
+6,4%
9
Renault
667 750
+4,0%
10
Mercedes
657 759
+5,2%
По итогам продаж за первые три месяца текущего года на первом месте со значительным отрывом разместилась Toyota, реализовавшая 2 140 000 «легковушек», что на 0,4% превышает результат 2017 года. Второе место с ростом на 3,9% за Volkswagen, причем рост на рынке США составил 13%. Немецкий концерн продал 1 744 000 автомобилей. Замыкает тройку Ford, который стал одним из двух брендов в десятке с падением продаж.