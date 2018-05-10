Названы самые популярные автомобильные марки в мире 10.05.2018, 13:52

Лидирующему бренду удалось реализовать более двух миллионов авто в первом квартале этого года.

Глобальный рынок новых легковых автомобилей растет не переставая с 2009 года по 2-3% ежегодно. За последние пять лет рынок вырос с 80 до 94 миллионов единиц. Предполагается, что в 2018 году объем рынка достигнет 98 миллионов автомобилей и перешагнет отметку 100 миллионов в следующем, информирует avtoblog.ua.

Начало года соответствовало ожиданиям – в январе было продано 7,8 миллиона «легковушек», что на 6,4% больше, чем годом ранее. В феврале продажи слегка снизились – 6,7 миллиона единиц (-1,1%), но в марте снова был зафиксирован рост на 1,6% — до 9,3 миллиона машин. Общий результат первого квартала – 24,08 миллиона автомобилей и 2,9% роста.

ТОП-10 брендов по продажам в I квартале 2018 года:

Место Бренд Количество проданных автомобилей (штук) Разница с I кварталом 2017 года 1 Toyota 2 143 136 +0,4% 2 Volkswagen 1 741 200 +3,9% 3 Ford 1 413 694 -7,2% 4 Nissan 1 268 815 +0,4% 5 Honda 1 122 068 +1,1% 6 Hyundai 1 051 202 -0,2% 7 Chevrolet 962 608 +3,4% 8 Kia 688 004 +6,4% 9 Renault 667 750 +4,0% 10 Mercedes 657 759 +5,2%

По итогам продаж за первые три месяца текущего года на первом месте со значительным отрывом разместилась Toyota, реализовавшая 2 140 000 «легковушек», что на 0,4% превышает результат 2017 года. Второе место с ростом на 3,9% за Volkswagen, причем рост на рынке США составил 13%. Немецкий концерн продал 1 744 000 автомобилей. Замыкает тройку Ford, который стал одним из двух брендов в десятке с падением продаж.