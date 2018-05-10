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Как белорусы «отдыхали дикарем» во Франции, Италии, Испании, Чехии, Венгрии, Австрии и Израиле

  • 10.05.2018, 14:00

Самый главный плюс самостоятельных путешествий — полная свобода выбора.

Как рассказала Александра Петрова сайту kurjer.info:

- На первое самостоятельное путешествие нашу семью подвигло не очень удачное сотрудничество с туристической компанией. Нет, туроператор не разорился, поездка в Испанию состоялась и подарила массу незабываемых впечатлений, но осадок остался.

По прилёте в Барселону оказалось, что в списке пассажиров на трансфер нас нет. Пришлось ожидать 1,5 часа следующего автобуса до отеля. В отеле нас ждал ещё один сюрприз: администратор заявил, что мест нет. И это несмотря на полную оплату тура. После нескольких sms-сообщений турагенту и нервозного ожидания администратор сообщил, что нас всё же заселят, но в отель напротив. Размещения пришлось ждать до обеда. В итоге, прилетев в 6 утра, разобрать чемоданы мы смогли лишь к двум часам дня. Больше услугами туроператоров мы не пользовались.

Организованный тур: за и против

Главное преимущество работы с туроператором — простота. Выбрал направление и отель, заплатил деньги, оформил визы (если в страну визовый въезд) — и можно ехать. Однако тур­операторы, как правило, предлагают чартерные рейсы. Это часто неудобное время, переносы и задержки рейсов. Иногда точное время вылета сообщают лишь за день-два до поездки. Однако при покупке «горящих туров» невысокая стоимость может это компенсировать. Но для тех, кто идёт в отпуск по графику, ждать появления «горящего тура» — не лучший вариант. Так можно и вовсе остаться дома.

Часто, покупая тур, вы можете получить отель по завышенной цене или расположенный в неудобном месте. Внимательно оценивать место предлагаемой дислокации нужно, к примеру, в Греции. Там многие отели стоят изолированно. В ближайшую лавку — на такси или пешком 5 км. На экскурсию — только с организованной группой за 30−50 евро, беглый осмотр достопримечательностей, заезд в «свои» сувенирные лавки и кафе.

На этом недостатками ограничимся, хотя список можно и продолжить.

Самостоятельные путешествия: за и против

Самый главный плюс — полная свобода выбора. Едешь куда хочешь. Живёшь где удобно. Гуляешь там, где нравится.

Самостоятельные путешествия — это возможность больше узнать страну. Пожить рядом с местными, заглянуть в нетуристические места. Спуститься, как французы, по утрам в пекарню за горячим багетом. Там он уже готов в половине восьмого. Отведать в Испании разных сортов местного хамона и отправиться на рынок за вкуснейшими апельсинами. В итальянском магазине купить местного сыра — на выбор сортов сорок. И, наконец, заняться шопингом.

Если вы едете семьёй, не намерены постоянно питаться в ресторанах, готовы приготовить обед и помыть посуду, то бюджетно отдохнуть можно практически в любой стране. Для проживания молодёжи отлично подойдут недорогие хостелы, для людей постарше — апартаменты от хозяев жилья.

Правда, всю поездку придётся планировать самостоятельно. Не один час потратить, составляя маршрут, изучая сайты авиакомпаний в поиске более дешёвых вариантов, выбирая отель или апартаменты. Если на это у вас нет времени или не хочется, то лучше отправиться в турагентство.

Что касается получения визы, то записаться на подачу документов и собрать их не так и сложно. На сайтах посольств, визовых центров и на форумах отыщете всю нужную информацию и дельные советы бывалых. Дешевле оформить визу в посольстве, если оно есть в Беларуси.

Не бойтесь языкового барьера. Достаточно и базового английского. На нём можно объясниться практически в любой стране.

Для себя я нашла лишь один недостаток самостоятельных путешествий — затягивает. Не успеешь вернуться из одной поездки, уже планируешь другую.

Как сэкономить при планировании поездки

Начните с выбора авиакомпаний. У белорусов он не так и велик. Бюджетных авиакомпаний, летающих в наиболее близкие к нам города Польши или Литвы, всего две — венгерская Wizz Air и ирландская Ryanair. На официальных сайтах можно найти очень выгодные предложения, особенно в нетуристический сезон. До аэропорта можно отправиться на личном автомобиле, а затем оставить его на платной парковке (в Польше раза в два дешевле), откуда вас бесплатно доставят в аэропорт.

Можно воспользоваться трансфером, но это выйдет дороже, если путешественников более чем один. Нужно учесть, что трансферы, как правило, отправляются из Минска, а это ещё затраты на дорогу. Обратите внимание на аэропорт прилёта и вылета и не поленитесь предварительно узнать, как оттуда или туда добраться. Поздно вечером и рано утром, когда перестаёт ходить общественный транспорт, это может быть затратно.

Если путешественников двое, то можно рассмотреть вариант с отелями. Но они предлагают, как правило, лишь завтраки (если это не любимые у массового туриста Египет или Турция). Обедать и ужинать придётся постоянно в кафе или ресторане. А это приличная статья расходов, даже в Польше или Чехии, которые славятся недорогим и вкусным общепитом. Выход — отель с мини-кухней или апартаменты от хозяев, особенно если вы едете семьёй. В вашем распоряжении будет отдельная квартира со всеми удобствами.

Самостоятельно отправиться можно и в Израиль. Виза белорусам не нужна, в стране чувствуешь себя абсолютно безопасно и нет языкового барьера. Побывать можно стразу на трёх морях — Средиземном, Мёртвом и Красном.Александра Петрова

И ещё один совет — обратите внимание на продуктовые магазины поблизости. Дешевле всего покупать продукты в больших сетевых супермаркетах. При бронировании отеля или апартаментов узнайте требования посольства. Там больше доверяют Booking.com и Airbnb.

Ну что, решайтесь!

«Дикарём» мы уже побывали во Франции, Италии, Испании, Чехии, Венгрии, Австрии, Израиле. Путешествия нашей семье из трёх человек обходились на 40−50% дешевле, чем по путёвкам.


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