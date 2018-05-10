закрыть
10 мая 2018, четверг, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минкульт снова отказался внести ОО «БАЖ» в перечень творческих союзов

  • 10.05.2018, 14:02

Первый раз организация попыталась войти в перечень творческих союзов в прошлом году.

Министерство культуры второй раз отказалась внести ОО «Белорусска ассоциация журналистов» в список творческих союзов страны. Об этом говорится в ответе министерства на обращение организации, которое было отправлено месяц назад, пишет сайт baj.by.

В обращении ОО «БАЖ» подчеркивалось, что три четверти членов организации являются творческими работниками, которые занимаются творческой журналистской деятельностью. Наличие публикаций в средствах массовой информации проверяется во время приема в члены организации. К обращению была приложена копия устава общественного объединения.

Также ОО «БАЖ» подчеркивает, что с самого начала в перечень творческих союзов был включен Белорусский союз журналистов - организация, члены которой занимаются абсолютно аналогичной творческой деятельностью.

Несмотря на это, в ответе Министерства культуры сообщается, что представленные документы не содержат сведений о том, что ОО «БАЖ» действует в целях реализации творческих способностей творческих работников, развития творческого потенциала и творческой инициативы граждан в сфере культуры.

Первый раз Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр просили внести организации в перечень творческих союзов в марте прошлого года. Однако оба объединения тогда получили отказ.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип