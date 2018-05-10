Минкульт снова отказался внести ОО «БАЖ» в перечень творческих союзов 10.05.2018, 14:02

Первый раз организация попыталась войти в перечень творческих союзов в прошлом году.

Министерство культуры второй раз отказалась внести ОО «Белорусска ассоциация журналистов» в список творческих союзов страны. Об этом говорится в ответе министерства на обращение организации, которое было отправлено месяц назад, пишет сайт baj.by.

В обращении ОО «БАЖ» подчеркивалось, что три четверти членов организации являются творческими работниками, которые занимаются творческой журналистской деятельностью. Наличие публикаций в средствах массовой информации проверяется во время приема в члены организации. К обращению была приложена копия устава общественного объединения.

Также ОО «БАЖ» подчеркивает, что с самого начала в перечень творческих союзов был включен Белорусский союз журналистов - организация, члены которой занимаются абсолютно аналогичной творческой деятельностью.

Несмотря на это, в ответе Министерства культуры сообщается, что представленные документы не содержат сведений о том, что ОО «БАЖ» действует в целях реализации творческих способностей творческих работников, развития творческого потенциала и творческой инициативы граждан в сфере культуры.

Первый раз Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр просили внести организации в перечень творческих союзов в марте прошлого года. Однако оба объединения тогда получили отказ.