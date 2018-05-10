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Плевки в победу

  • Виталий Портников
  • 10.05.2018, 14:09
Виталий Портников

Подмена фразы «Лишь бы не было войны» на фразу «Можем повторить» – это трагическое изменение.

Когда я в очередной раз сталкиваюсь с празднованием «победы в Великой Отечественной войне» в России и аннексированном Крыму, всегда задумываюсь над тем, понимают ли участники мероприятий, в какую бездну цинизма они попадают на каждом празднике. И как каждая новая годовщина превращает память о жертвах и битвах Второй Мировой войны в бесовский карнавал.

Люди, которые идут с портретами своих близких по улицам российских и крымских городов, должны понимать: больше всего их родственники не хотели новой войны и ненависти. По большей части, это были простые люди.

Не мифологические герои, которые умирали с именем Сталина на губах – их после войны создала советская пропаганда, – а обычные люди, волею истории оказавшиеся в кровавой мясорубке. И эти люди не хотели повторения войны – какими бы ни были их идеологические воззрения. Советская фраза «Лишь бы не было войны», которую знает каждый, кто жил в СССР или общался с его гражданами – родом оттуда. Стихотворение Евтушенко «Хотят ли русские войны?» – родом оттуда.

Подмена фразы «Лишь бы не было войны» на фразу «Можем повторить» – это трагическое изменение сознания целого общества, настоящий плевок в прошлое. Празднование Дня Победы в аннексированном Крыму, на земле, щедро политой кровью украинских участников боев за полуостров – еще один такой плевок. Потому что празднование это организовывают люди, изгонявшие из Крыма внуков этих погибших и раненых солдат войны, унижавшие Украину, страну, которая была неотъемлемой частью общей победы. Третий плевок – это нежелание вспоминать, что депортация коренных народов Крыма – а среди них были и герои войны – стала еще одним результатом победы.

И потому победа у нас другая, чем у наших союзников, американцев и британцев. У них это был триумф свободы, у нас – триумф собственного зла, окрепшего после победы над чужим злом. И в Крыму этот триумф зла проявился в полной мере – а когда казалось, что все уже кончено и мы живем обычной мирной жизнью, вновь набрал силу.

Именно поэтому после войны все эмоции наших дедушек и бабушек вылились в простую фразу «Лишь бы не было войны» – да и ту сегодня пытаются отобрать.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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