В Польше по инициативе Министерства внутренних дел появится белорусская деревня 10.05.2018, 14:14

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На официальные карты вернется белорусский топоним.

По инициативе Министерства внутренних дел Польши в стране появится белорусская деревня, сообщает «Белсат».

Деревня Круглое в гмине Дубичи Церковные вернется к своему исконному названию.

В 1980-е тогдашние польские чиновники изменили наименование населенного пункта на «Кронглэ». Сейчас, по инициативе Министерства внутренних дел и администрации Польши и с поддержкой местных жителей, на официальные карты вернется белорусский топоним.