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Олеся Садовская: Я приняла решение дойти до Комитета по правам человека ООН

  • 10.05.2018, 15:17
Фото: belprauda.org

Суд считает, что активистку независимого профсоюза РЭП пытали в милиции «законно».

7 мая суд Молодечненского района отказал Олесе Садовской, активистке независимого профсоюза РЭП, во всех исковых требованиях: не признал пытки женщины в милиции; не отменил решение исполкома о признании ее дочери «оставшейся без попечения родителей»; не компенсировал моральный вред за то, что Олесю Садовскую отправили в психиатрическую больницу, поставили ей ложный диагноз, а ребенка отобрали на восемь месяцев, сообщает praca-by.info.

Более того: суд еще и обязал истицу выплачивать госпошлину: 147 рублей.

Суд не учел, что два года назад тот же суд признал, что отбирать ребенка у Садовской на основании диагноза было незаконно; что прокуратура признала нарушением раскрытие врачебной тайны; что Минздрав пояснил, с какой целью можно использовать перечень заболеваний.

В суде пересматривали видеозапись, на которой Олесю Садовскую в отделении милиции повалили на пол и связали в «ласточку». Но судья Наталья Герман не сочла это пытками.

Олеся Садовская считает, что таким решением суд поощряет злоупотребления декретом № 18:

– До этого суда мне не очень важным было доказать факт пыток. Признать мою невиновность – и было бы достаточно. Но после того, как суд, при очевидных доказательствах, даже при видео, попытался пытается навесить на меня какие-то противоправные деяния, я приняла решение дойти до Комитета по правам человека ООН.


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