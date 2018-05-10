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Как работает ресторан с поварами-роботами

  • 10.05.2018, 14:31

Кухня ресторана Spyce оснащена семью специальными блоками.

В Бостоне, США, четверо выпускников Массачусетского технологического института (MIT) открыли ресторан Spyke, в котором приготовлением блюд занимаются специальные роботы, пишет сайт «Популярная механика».

Как передает Boston.com, кухня Spyce оснащена семью автономными блоками. При входе в ресторан клиента встречает человек и проводит к сенсорному экрану, с помощью которого можно сделать заказ.

Оформленный заказ направляется в кухню, где из контейнеров ингредиенты для приготовления блюда попадают в один из блоков; он начинает работать, вращаясь и используя индивидуальный индукционный нагреватель. Затем блюдо помещается в тарелку (а блок автоматически очищается перед следующим заказом), которую забирает сотрудник ресторана и «завершает» блюдо различными гарнирами — например, зеленью или сыром. После этого блюдо передается клиенту.

Создатели ресторана отмечают, что робот-повар — это «несколько странная идея»: понимая это, они решили сделать процесс приготовления максимально прозрачным — так, посетители могут следить за тем, как блюдо готовится автоматически, кухня открыта для обзора.

Подробнее ознакомиться с работой ресторана можно с помощью видеоматериала, подготовленного New York Magazine.


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