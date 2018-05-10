В Аахене прошла встреча «Нормандской четверки» без Путина 1 10.05.2018, 14:43

Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Германия и Франция продолжат усилия для восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в немецком Аахене, сообщается на странице главы Украинского государства в Twitter, пишет gordonua.com.

На видеозаписи видно, что в украинскую делегацию входят замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, министр иностранных дел Павел Климкин и глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Розпочав зустріч з Президентом Франції @EmmanuelMacron та Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель pic.twitter.com/dMZc9hdj9o — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 мая 2018 г.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в Twitter, что у Порошенко, Меркель и Макрона "фантастическое настроение".

Фантастичний настрій трьох лідерів 🇺🇦🇩🇪🇫🇷в Аахені! pic.twitter.com/Lz4CStMEv0 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 мая 2018 г.

Корреспондент "112 Украина" сообщил в эфире телеканала, что встреча уже завершилась. Она прошла на полях ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого. В этом году ее присудили Макрону за "энергичное видение новой Европы".

Германия и Франция продолжат прилагать усилия для восстановления территориальной целостности Украины, сказала канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии вручения премии Карла Великого в немецком Аахене.

"Мы не достигли в нормандском формате тех успехов, которых хотели, но мы знаем, что конфликтами нужно заниматься долго, и мы будем это делать, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметила она.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об урегулировании конфликта проходят в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля. По их итогам Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором отметили, что нарушение режима прекращения огня на Донбассе должно прекратиться немедленно.