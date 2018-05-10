Видеофакт: Десять лучших нокаутов от белорусских бойцов 10.05.2018, 15:01

Самые яркие моменты поединков наших представителей кикбоксинга и тайского бокса.

«Трибуна» сделала подборку самых впечатляющих нокаутов от белорусских бойцов:

Чингиз Аллазов – Джордан Пике

Из 47 побед на профессиональном ринге 22 Чингиз одержал нокаутом. Вспоминать самые ранние мы не будем, поэтому остановимся на более свежем. Летом 2017 года в полуфинале восьмерки K-1 World GP в Японии Чингиз нокаутировал француза Джордана Пике уже в первом раунде. Получилось эффектно и эффективно.

Юрий Бессмертный – Армен Петросян

Этот нокаут случился в 2011 году на уже не существующем турнире Fight Code. Во втором круге турнира Юрий Бессмертный встречался с известным итальянцем Арменом Петросяном и победил раздельным решением судей, но через неделю руководство промоушена неожиданно объявило, что судьи ошиблись в подсчетах, и либо Юрий соглашается на повторный бой, либо победа достается Петросяну. Естественно, белорус выбрал первый вариант. Поединок состоялся через полтора месяца и закончился фирменным нокаутом от Бессмертного: отступая назад, он вырубил итальянца мощнейшим по силе ударом.

Дмитрий Варец – Ранграви

Этот нокаут все желающие могли лицезреть в Минске в 2014 году. На турнире Top King World Series уроженец Гродно встречался с опытнейшим тайцем Ранграви, который на тот момент провел в ринге почти 100 профессиональных боев. Дмитрий существенно превосходил соперника в росте, и длина рычагов позволила нанести очень неожиданный хай-кик с удобного расстояния – таец оказался в нокауте уже в первом раунде.

Андрей Герасимчук – Арнольд Оборотов

Это был первый бой Андрея в промоушене Kunlun Fight – 29 июня 2014 года он боксировал с литовцем Арнольдом Оборотовым. Первый раунд прошел с преимуществом белоруса, но во втором соперник начал огрызаться, и Андрей пропустил несколько сильных ударов. Зато третий раунд продлился всего 30 секунд: очень мощный правый кросс от Герасимчука – и соперник оказался на настиле.

Сергей Гур – Умберто Эвора

Конечно, это не самый известный бой Гура, но внимание здешний нокаут все равно заслуживает. Поединок состоялся в январе 2004 года в Марселе на отборочном турнире К-1 World Qualification. В финале восьмерки молодого белоруса ждал опытный португалец Умберто Эвора. Во время боя хватало не совсем чистых приемов, отчего его сложно назвать очень зрелищным, зато нокаут у Гура получился на загляденье.

Виталий Гурков – Ваидас Валансиус

Вообще, Виталий – типичный «таец» и довольно редко выступает в К-1, но порой и это случается. Именно по правилам К-1 он боксировал в апреле 2013 года на K-1 World GP в Вильнюсе. Тогда его соперником был местный боец Ваидас Валансиус, которого Виталик нокаутировал ударом колена.

Денис Зуев – Айкпрача

Это сейчас Денис – опытный боец, известный во всем мире, и чемпион мира среди профессионалов, а вот в 2014 году он был почти никому не известным начинающим спортсменом (Денис пришел в кикбоксинг довольно поздно – в 2010 году, когда ему было 20 лет). И в полуфинале турнира Kunlun Fight ему в соперники достался мощнейший таец Айкпрача, который перебоксировал, кажется, со всеми топовыми бойцами мира. Здесь очень сложно что-то прокомментировать, поэтому просто посмотрите.

Алексей Игнашов – Павел Майер

Невозможно представить себе этот пост без Алексея Игнашова – бойца, нокауты в исполнении которого украшали любой турнир. В далеком 2003 году Алексей боксировал в Париже в восьмерке K-1 World Grand Prix. В четвертьфинале встречался с чехом Павлом Майером. В первом же раунде белорус сумел отправить соперника в нокдаун, зато во втором отхватил сам: нокдауна у Игнашова не было, но пропущенный хай-кик немного остудил его пыл. Но в третьем раунде Алексей отомстил чеху таким же ударом – хай-кик был настолько мощным, что Майер на счет девять даже не пытался встать.

Андрей Кулебин – Петасвин

Эти бойцы встречались друг с другом два раза. Их первый поединок состоялся летом 2012 года в Гродно. Тогда таец Петасвин приехал в Беларусь «показать все, на что способен» и доказать, что он «не какой-то там цыпленок, а чемпион Таиланда». В общем, закончилось все для него нокаутом в третьем раунде после пропущенного удара локтем. Но там все получилось немного странно, поэтому лучше обратить внимание на их второй бой. Он прошел через год в финале турнира MAX Muay Thai в Таиланде. Во втором раунде Андрей Кулебин нокаутировал соперника левым хай-киком – просто бомба!

Алексей Пекарчик – Курухарт Сор Супаван

Алексей Пекарчик – бриллиантовый мальчик 90-х, завершивший карьеру слишком рано – в 20 лет – но даже за этот короткий срок он сумел добиться очень многого. В 17 он принял участие в турнире «Россия против Таиланда» в Новосибирске. Его соперником был четырехкратный чемпион стадиона «Люмпини» Курухарт Сор Супаван. Таец вообще не воспринимал белорусского бойца всерьез и вместе со своим менеджером откровенно посмеивался над Пекарчиком во время исполнения им танца Вай Кру. Курахард начал бой очень жестко, развязано. Леша был полностью собран, блокировал, постоянно отвечал, не уступал в клинче. Первый раунд прошел равно. В середине второго Пекарчик пару раз пробил ногой, потом дернул вниз и попал правый сбоку. Таец оказался в тяжелейшем нокауте. Белорус стал первым белым спортсменом, победившим чемпиона «Люмпини».

Дмитрий Шакута – Прамуенрит Ситсаенгарун

Еще один нокаут из архива – и случился он на том же турнире, где Алексей Пекарчик уложил на настил тайского чемпиона. Шакуте тогда тоже в соперники достался представитель Таиланда, правда, не столь именитый. Да и сам Дмитрий к тому же боец, который всегда работал в игровом стиле, не зацикливаясь на победе нокаутом. Но конкретно в этом поединке он уже в первом раунде настолько четко прощупал печень соперника, что тот встать до счета «9» так и не смог.