Алесь Беляцкий: Суд над лидерами профсоюза РЭП – большая ошибка властей 10.05.2018, 15:36

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Международное сообщество должно отреагировать на позорный для белорусской власти суд.

Председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий прокомментировал praca-by.info скорую передачу «дела профсоюзов» в суд.

– Я надеялся, что будет принято политическое решение о прекращении «дела профсоюзов», которое является политическим. Но, к сожалению, механизм, запущенный в августе прошлого года, выходит на финишную прямую, в июне, очевидно, состоится суд. Поскольку дело политическое, то и решение суда будет не объективным, основанным на конкретных фактах, а политическим. Мы столкнулись с политическим преследованием в чистом виде, в нашем случае – активистов профсоюза, лидеров профсоюза РЭП, одного из наиболее активных и бескомпромиссных независимых профсоюзов в Беларуси. Власти последовательно продолжают преследовать активистов гражданского общества, в данном случае – профсоюзных лидеров.

– Мы считаем, что это большая ошибка, которая не улучшит имидж белорусских властей на международной арене. Мы с самого начала негативно оценивали уголовное дело, рассматривая его как расправу с общественными и политическими активистами.

– Что роднит «дело профсоюзов» с «делом Беляцкого»?

– Дело профсоюзов очень похоже на мое: в 2011 году меня приговорили к четырем с половиной годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества по обвинению в уклонении от уплаты налогов. «Дело профсоюзов» построено на той же статье, поэтому и наказание может оказаться аналогичным – лишение свободы. Мы приложим все усилия, чтобы международное сообщество узнало про позорный для белорусской власти суд, про преследование независимых профсоюзов в Беларуси и отреагировало соответствующим образом.

– Преследование профсоюза РЭП – прямое нарушение международных обязательств в сфере прав человека со стороны Беларуси.

– Можно ли в нашем случае говорить о судебных перспективах дела?

– Статья предусматривает довольно широкий спектр наказания, которое не обязательно связано с лишением свободы. Но в любом случае преследование профсоюза – позор для властей, которые не хотят разговаривать со своими оппонентами, в том числе и с защитниками социальных прав, за столом переговоров, а переводят «диалог» в уголовное преследование. К сожалению, это означает, что серьезных перемен во внутренней политике Беларуси не происходит: власти разговаривают с оппонентами с позиции силы.