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Брестские чиновники поздравили ветерана сухпайком с просроченным печеньем

  • 10.05.2018, 15:23

Цинизм от белорусских чиновников ко Дню Победы.

9 мая брестскому ветерану Аркадию Бляхеру, который прошел от Сталинграда до Берлина, вручили в честь праздника коробку с сухпайком, в котором находилась упаковка просроченного печенья. Об этом tut.by рассказал внук фронтовика Вадим Симоненко.

Судя по наклейке на упаковке, срок годности печенья истек 1 апреля. В посылку также упаковали банку тушенки, пару банок гречневой каши, несколько пакетиков чая и сахара.

Кто принес подарок ветерану, дедушка, которому 95 лет, по словам внука, не понял — выслушал поздравления, поблагодарил и принял коробку. На ней написано: «Вооруженные силы. Общевойсковой рацион питания».


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