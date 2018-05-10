Брестские чиновники поздравили ветерана сухпайком с просроченным печеньем 10.05.2018, 15:23

Цинизм от белорусских чиновников ко Дню Победы.

9 мая брестскому ветерану Аркадию Бляхеру, который прошел от Сталинграда до Берлина, вручили в честь праздника коробку с сухпайком, в котором находилась упаковка просроченного печенья. Об этом tut.by рассказал внук фронтовика Вадим Симоненко.

Судя по наклейке на упаковке, срок годности печенья истек 1 апреля. В посылку также упаковали банку тушенки, пару банок гречневой каши, несколько пакетиков чая и сахара.

Кто принес подарок ветерану, дедушка, которому 95 лет, по словам внука, не понял — выслушал поздравления, поблагодарил и принял коробку. На ней написано: «Вооруженные силы. Общевойсковой рацион питания».