Дональд и Мелания Трамп встретили освобожденных в КНДР американцев 10.05.2018, 15:34

Фото: AP

Освобожденные американцы вылетели из Северной Кореи на самолете с госсекретарем CША Майком Помпео.

В ночь на четверг 10 мая на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд, приземлился лайнер, на котором прибыли на родину трое освобожденных из северокорейских тюрем американских граждан, сообщает «Голос Америки».

Дональд и Мелания Трамп сразу после приземления самолета поднялись на его борт, чтобы приветствовать трех освобожденных американцев корейского происхождения: Тони Кима, Ким Хак Сона и Ким Дон Чхоля.

Позднее, выступив с короткой речью на аэродроме, президент Трамп выразил благодарность Ким Чен Ыну за их освобождение, открывающее дорогу к саммиту лидеров США и КНДР.

Трамп сказал, что, конечно, это «особенная ночь» для этих «трех замечательных людей», которые вернулись на родную американскую землю. Он добавил, что их возвращение «очень волнующее» событие и для всей страны, и что многие люди «никогда не думали, что такое событие может произойти».

Трех бывших узников также встречали на аэродроме вице-президент Майк Пенс и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Освобожденные американцы корейского происхождения вылетели из Северной Кореи на самолете с госсекретарем Майком Помпео, но во время остановки в Японии пересели на другой самолет.

Ранее трое американцев корейского происхождения были задержаны властями КНДР и содержались под стражей. Тони Ким и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они были арестованы в 2017 году и обвинены в участии в антигосударственной деятельности и попытках свергнуть правительство.

Третий заключенный, Ким Дон Чхоль, был задержан в городе Расон на северо-востоке КНДР в октябре 2015 года, а в 2016 году его признали виновным в шпионаже и приговорили к 10 годам заключения в трудовом лагере.