«С годовалой дочкой проехали на велосипеде 1300 километров» 1 10.05.2018, 15:35

Как спорт становится семейной философией.

Совместный ЗОЖ не только способствует классной физической форме всех членов семьи, но и делает родителей и детей близкими друзьями. В материале tut.by — истории семей, которые вместе отправляются в велопоходы, сплавляются на байдарках, покоряют скалы Таиланда и благодаря этому становятся сплоченными.

«Когда дочке был год, вместе проехали по странам Балтии 1300 километров за 27 дней»

Александр Неделько — промышленный альпинист. Со школьных лет занимался легкой атлетикой, скалолазанием, ходил в пешие турне и велопоходы. А семь лет назад на гомельском роупджампинг-фесте познакомился с будущей женой Вероникой.

— Вместе продолжили вести активный образ жизни. Наш любимый вид досуга — это велотуры, — говорит Александр. — На своем опыте уже давно убедился: пешие походы — это классно, но медленно. А на велосипеде за тот же промежуток времени можно увидеть гораздо больше достопримечательностей.

В среднем за сезон у велолюбителя набегает семь-восемь тысяч километров. Первое путешествие в Европу на двухколесном транспорте Александр совершил в одиночку: за четыре дня проехал 400 километров от Праги до Берлина.

— Планировал вернуться оттуда в Брест через Варшаву, но так натер пятую точку, что пришлось сменить велосипед на поезд, — смеется собеседник.

Несколько раз в год Александр и Вероника выбираются по новым маршрутам. Их дочкам — Насте и Кате — этим летом исполнится только три года и один соответственно. Но родители бесстрашно приобщают девочек к своим трипам.

— В первый раз мы взяли 11-месячную дочку в велопоход по Налибокской пуще. Прокатились по маршруту «По Воложинским гостинцам» за четыре дня, — рассказывает Александр. — А когда Насте исполнился годик, уехали в семейное велопутешествие с палаткой по Прибалтике. За 27 дней преодолели 1300 километров.

На вопрос, как годовалая дочка восприняла такой туристический опыт, Александр отвечает: очень позитивно.

— Люди, которые не в теме туризма, часто спрашивают: «Как можно столько времени везти ребенка в кресле? Это нечеловеческие условия: повсюду клещи, солнце и пыль!». Но я сам опытный турист и думаю о комфорте ребенка. Например, если нужны определенные условия — помыться или постирать вещи, — мы заезжаем в хостел. Если начинается дождь, ставим палатку и пережидаем, — приводит пример молодой отец.

При этом Александр Неделько не скрывает: путешествие — это в первую очередь удовольствие для родителей.

— Мне не хочется через несколько лет упрекать детей: «Я всю молодость на вас потратил и даже никуда не выехал!». Да и ребенок в поездках познает мир, развивается быстрее сверстников, — считает герой. — Когда жена была в роддоме, мы со старшей дочкой поехали на ночевку на Минское море. В свои три года она, скорее, мой компаньон и напарник, а не только ребенок.

Пока дети маленькие, совместные тренировки мамы и папы организовать непросто. Обычно Вероника выезжает на велодорожку, только когда Александр возвращается с работы.

— Стараюсь построить рабочий день так, чтобы вечером отпустить жену на двухчасовую тренировку. Для нее это отличный отдых и эмоциональный заряд, — говорит велолюбитель. — Я же свой заряд получаю, когда еду на велосипеде на работу. В теплое время года, когда цветут одуванчики и каштаны, хочется наслаждаться природой, а не проводить дни напролет на работе. Так что велопрогулка получается хоть какой-то отдушиной.

Ближайшим летом семья Неделько в полном составе отправится на два месяца в велотур по Европе. Для годовалой Кати это будет первый опыт дальних путешествий.

— Начнем с Польши, а дальше — в сторону Чехии, Словакии и Австрии. Не люблю строго планировать маршрут и загадывать, сколько времени и где нужно провести. Наше путешествие будет экспромтом чистой воды, — предвкушает Александр.

«Летали на скалы в Таиланд, Хорватию, Грецию. В этом году планируем отпуск в Словении»

В семье Никифоровец все увлекаются скалолазанием. Андрей и Ольга еще студентами познакомились на республиканском чемпионате по этому виду спорта — он представлял команду Минска, она — Гомеля. Глава семейства шутит, что дети начали сопровождать родителей на скалодром и соревнования, как только научились ходить.

— Первое время оставляли сына и дочку на бабушек. Когда дети подросли, сами полюбили скалолазание, — говорит Андрей. — Теперь это наше общее хобби, образ жизни.

Детям Андрея и Ольги Никифоровец — 21 и 13 лет соответственно. Сын Максим уже успел стать чемпионом Беларуси и получить мастера спорта, а дочь Юля — первый разряд по скалолазанию.

Основной работой спорт стал только для Ольги Никифоровец. Она работает тренером на скалодроме «Трапеция», а Андрей и Максим в свободное время ей помогают.

— Я инженер связи, сын учится на программиста, а дочка еще в седьмом классе, — рассказывает Андрей. — Но по вечерам мы регулярно встречаемся на тренировках. В среднем занимаемся три-четыре раза в неделю. Начинаем с разминки, потом составляем друг для друга маршруты. Подбираем такие трассы, чтобы работать над теми составляющими, которые получаются хуже. Жена как тренер корректирует технику. Плюс семейных тренировок в том, что со стороны проще подмечать недостатки.

Семья регулярно выезжает на «живые скалы». Направления выбирают по сложности маршрутов и живописности мест. Основной сезон скалолазания в наших широтах стартует в апреле и заканчивается ноябрем, поясняет Андрей.

— В этом году открыли сезон на майские праздники — ездили в Украину вместе с гомельскими, могилевскими и минскими скалолазами. Именно там, под Житомиром, находятся ближайшие к Беларуси «живые скалы». Раньше путешествовали в Таиланд, Хорватию, Грецию. В этом году планируем отпуск в Словении.

По словам Андрея, регулярные тренировки в расписании снимают вопрос, на что потратить свободное время.

— Если выдается 10−15 минут в течение дня, иду заниматься на турник или выхожу на пробежку. Когда появляется пару свободных часов — еду на скалодром. Это помогает не закиснуть и не зажиреть, что ли…

Андрей Никифоровец уверяет, что скалолазание еще и отличная тренировка доверия, которое из спорта переносится и в другие сферы жизни.

— На самом деле скалолазание очень опасный вид спорта. Обыватели часто спрашивают: «Как вы еще не поубивались на своих скалах?». Один из главных факторов безопасности — не бояться доверить жизнь и здоровье близкому человеку. Например, когда я взбираюсь на скалы, жена или сын держат внизу веревку и страхующее устройство, — описывает механизм Андрей Никифоровец. — Скалолазание по новым сложным маршрутам почти всегда заканчивается срывом. И будет ли этот срыв безопасным, зависит от контакта с человеком внизу и его компетентности. После таких случаев стопроцентное доверие устанавливается и в повседневной жизни.

«Проезжаю 23 километра до работы на велосипеде. Молодой папа должен быть примером для ребенка»

В семье Вадима Васильченко главные спортсмены — папа и дочка. Сам Вадим в юности занимался плаванием и смешанными единоборствами, в университете увлекся бегом и велотуризмом.

— Сегодня моя работа, как и работа супруги, вообще не связаны со спортом. Я занят в газовой отрасли, Елена — дефектолог в школе. Но с ранних лет мы стараемся прививать ребенку здоровый образ жизни, — говорит Вадим. — Не запрещаем дочке гаджеты, а просто отвлекаем от них, показываем: есть спорт — более интересная и полезная альтернатива.

Дочке Вадима и Елены Насте шесть лет. Два раза в неделю она ходит в роллер-школу и дважды — на художественную гимнастику. Родители считают, что любая девочка должна быть стройной и подтянутой.

— Мы не ставим цели воспитать из Насти олимпийскую чемпионку и реализовать таким образом свои амбиции и мечты. Спортивные занятия нужны ей для укрепления здоровья и эстетики, — подчеркивает минчанин.

Помимо тренировок в секциях, в недельном расписании 6-летней девочки есть несколько совместных занятий с родителями.

— В теплое время года мы катаемся на роликах на трассе в Веснянке или в парке 900-летия Минска. Иногда вместе ходим в спортзал — там дочка подтягивается, делает упражнения на растяжку, а я работаю по своей программе, — рассказывает собеседник. — Но без участия мамы наши идеи воплотить было бы сложно.

Зимой все члены семьи вместе бегают на лыжах и минимум раз в неделю катаются на коньках. Летом традиционно выбираются в турпоходы. Обычно едут за город с палатками на три-четыре дня. Настю посвятили в походники, когда ей не было еще и трех лет.

— В прошлом году мы добавили в программу водный сплав на байдарках. Дочка отлично его перенесла — спокойно сидела три часа и наслаждалась природой.

Еще один популярный вариант подвижного досуга в семье Васильченко — велопрогулки.

— Когда Настя была маленькой, ездила в походы по Беларуси в велокресле, позже сменила его на велоприцеп. Теперь сама катается в пределах города. Уже освоила велодорожку и все столичные парки.

Глава семьи колесит по велодорожкам практически круглый год. Велосипед — основной вид транспорта Вадима Васильченко на пути до работы и обратно.

— Мы живем за городом. Из дома до офиса — 23 километра. Часовая велопробежка только в удовольствие, — уверяет минчанин. — Вообще, я считаю, что любой уважающий себя мужчина должен быть готов пробежать пять километров и проехать на велосипеде 50. Хочется, чтобы молодой папа был примером для своего ребенка.