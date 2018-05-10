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Как свобода слова побеждает цензуру

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  • 10.05.2018, 15:54

Обходить цензуру проще, чем блокировать сайты.

Попытки российского Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram привели к нарушению работы многих интернет-сервисов и вызвали многочисленные протесты – перспектива введения полноценной интернет-цензуры показалась небывало близкой, сообщает "Радио Свобода".

Впрочем, технологически ограничивать доступ к информации в интернете очень сложно, фактически это не смогли сделать даже пекинские власти с их "Великим китайским файрволом".

В том или ином виде цензура в интернете – то есть ограничение доступа к некоторым сайтам или некоторому виду контента – существует во многих странах мира. В рейтинге свободы интернета 2017 года, подготовленном Freedom House, Россия заняла 54 место из 65, обогнав лишь некоторые страны Азии и Африки, а также Кубу, тогда как ситуация со свободой интернета, например, в Венесуэле и Судане, по мнению исследователей, лучше, чем в РФ.

Исследование Freedom House учитывает не только ограничение доступа к ресурсам, но и другие факторы – например, вынужденное закрытие некоторых онлайн-СМИ оппозиционного характера, практику осуждения за посты и репосты в социальных сетях и так далее. В общем за 7 лет вычисления рейтинга уровень "несвободы" интернета в России непрерывно рос.

США и Европейские страны находятся в рейтинге намного выше России, но это не значит, что в них интернет полностью свободен. Во многих странах под запретом находится детская порнография, кроме того, распространены ограничения, мотивированные заботой о защите авторских прав (например, часто под запретом оказываются торренты).

Инициативы в этом направлении часто встречают серьезное сопротивление пользователей. Так, в начале 2012 года в США рассматривались два законопроекта (SOPA и PIPA), которые преподносились как дополнительные меры по защите копирайта в интернете, но многими пользователями рассматривались как механизм, с помощью которого возможно постепенное введение широкой государственной цензуры.

После массовых протестов, к которым присоединились популярные веб-сайты, например, Википедия, оба документа были сняты с рассмотрения. При этом запрет на контент определенного типа не обязательно означает, что в стране существует система блокировок – или фильтрации контента.

Лидер государственной интернет-цензуры, если не считать Северную Корею, где граждане практически лишены доступа в интернет – Китай с его знаменитым "Великим китайским файрволом" (официальное название – "Золотой щит"). Весь контент автоматически фильтруется по ключевым словам (из соображений "государственной безопасности"), запрещены сайты из "черного списка". В частности, жителям Китая недоступны популярные международные социальные сети, YouTube, часть статей Википедии, а функционал основных поисковых машин ограничен.

В России глобального "великого файервола" нет, во всяком случае, пока. Ответственность за блокировку сайтов переложена на интернет-провайдеров, которые обязаны отфильтровывать сайты, имеющие IP-адреса из регулярно обновляемого ведомством единого реестра запрещенных сайтов.

Кроме того, провайдеры обязаны установить у себя специальное оборудование (система "Ревизор"), с помощью которого Роскомнадзор следит за тем, осуществляются ли блокировки в действительности. Реестр запрещенных сайтов создан в 2012 году, информация в него вносится как по суду (например, признанная "экстремистскими материалами"), так и в досудебном порядке (детская порнография, описание способов самоубийства и изготовления наркотиков).

Сегодня под запретом в России находятся сайты разного рода, например социальная сеть для профессионалов LinkedIn (за нарушение правил хранения персональных данных граждан России), крупнейший торрент-трекер Rutracker.org (по удовлетворенному иску нескольких правообладателей), оппозиционное СМИ Grani.ru – по требованию Генеральной прокуратуры, якобы за содержащиеся на страницах призывы к участию в незаконных протестных акциях. Одновременно и на том же основании был заблокирован сайт непримиримого оппонента Кремля, гроссмейстера и политика Гарри Каспарова Kasparov.ru.

Опыт Telegram показывает, что при определенном старании со стороны создателей сайта или интернет-сервиса, блокировки Роскомнадзора можно обходить практически бесконечно даже без каких-либо действий со стороны пользователей. Мессенджер Павла Дурова использует для этого регулярную смену IP-адресов с помощью виртуальных серверов на крупнейших облачных хостинговых площадках Amazon, Google, Digital Ocean.

Роскомнадзор в ответ блокировал в последние недели огромные блоки из сотен тысяч и даже миллионов IP-адресов, нарушая работу сторонних сервисов, использующих эти же хостинговые платформы. На этой неделе в ведомстве сообщили о разблокировке почти 4 миллионов адресов Google и заявили, что теперь серверы Telegram отфильтровываются точечно. Впрочем, приложение у большинства пользователей продолжает работать.

Комментируя для Радио Свобода ситуацию с блокировкой Telegram независимый специалист по интернет-технологиям Алексей Семеняка заметил, что технически обеспечить строгую фильтрацию контента очень сложно и дорого, почти единственный надежный способ – введение "белых списков", то есть создание реестра не запрещенных, а разрешенных сайтов. Организовать реестр, который требует регулярной проверки на "благонадежность" огромного количества интернет-ресурсов чрезвычайно сложно, этот подход не используется нигде в мире.

Говоря о китайском опыте, Семеняка отметил, что эффективность ограничений там обеспечена не столько техническими мерами, сколько административными, а также наличием качественных локальных альтернатив для большинства запрещенных в стране сервисов.

"У Китая есть своя очень мощная социальная сеть, у них есть свой мессенджер, WeChat, с которым Тelegram пока что рядом не стоял, потому что он для всего – для записи в поликлинику, для любых денежных переводов... Нищие на улице берут милостыню через WeChat. Были созданы альтернативы, которые не хуже, чем западные, а некоторые и существенно лучше.

Однако любой китаец знает, как обойти технические меры блокировки. Человек приезжает в Китай, жалуется, что не работает Facebook, ему местные говорят – сделай то-то и то-то, и у тебя все заработает, и действительно – работает. Так что обойти блокировки можно, но абсолютному большинству это не нужно, потому что все и так удобно, да еще и настучать могут", – сказал Алексей Семеняка.

Действительно, даже если создатели сайта или сервиса в отличие от Павла Дурова не готовы активно сопротивляться интернет-цензуре, у каждого пользователя есть множество возможностей самостоятельно обойти блокировки.

Для этого есть разнообразные инструменты, использование которых не требует особой технической подготовки. Принцип работы этих методов обхода цензуры сходен: с их помощью пользователь обращается не непосредственно к заблокированному интернет-ресурсу, а к другому промежуточному серверу или цепочке промежуточных серверов. Это могут быть и специальные интернет-браузеры (Tor и его многочисленные аналоги) и Proxi-сети (их обычно используют для доступа к конкретному сервису, например, Telegram) и приложения VPN (Virtual Private Network), которые пропускают весь трафик пользователя в зашифрованном виде через промежуточную виртуальную сеть.

Совет управляющих по вопросам вещания США (попечитель получающих финансирование Конгресса США СМИ в других странах, в том числе, Радио Свобода) разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры"). В него вошли шесть бесплатных приложений:

Tor – браузер, пропускающий трафик пользователя через распределенную систему прокси-серверов, управляемую добровольцами по всему миру и позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение.

Psiphon – приложение, использующее технологию VPN. Psiphon-клиент автоматически узнает о новой точке доступа, чтобы максимально повысить шансы обойти цензуру,но не обеспечивающий анонимность.

Orbot – прокси-приложение.

Orfox – аналог браузера Tor, пропускающий трафик пользователя через цепочку серверов, расположенных в разных странах

FreeBrowser – интернет-браузер со встроенной системой обхода блокировок, не требующей дополнительной настройки. Его используют для преодоления цензуры китайские пользователи.

Lantern – распределенная система обхода блокировок, которая использует сетевые соединения других пользователей приложения в разных странах.

Все эти приложения бесплатны, Lantern и Psiphon можно запросить по электронной почте, если ссылки на веб-версии будут заблокированы.

Российские власти понимают, что цензуру в интернете легко обойти с помощью VPN-сетей, прокси-серверов и других анонимайзеров. Еще летом 2017 года был принят закон, запрещающий "обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Согласно идее депутатов, анонимайзеры, работающие в России, должны закрыть для российских пользователей доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора, а в противном случае могут быть заблокированы сами. Ответственности конечных пользователей за использование запрещенных анонимайзеров документ не предполагает.

Закон вступил в силу с 1 ноября, но в феврале 2018 года в ведомстве Александра Жарова признали, что он фактически не применяется – ни одного представления о блокировке от силовых структур в Роскомнадзор за три месяца не поступило.

Очевидно, что никаких рычагов давления на иностранных разработчиков аноимайзеров у российских властей нет, а эффективно блокировать их очень сложно – инструментов обхода блокировок очень много, некоторые из них способны при каждом подключении использовать новые IP-адреса, наконец, пользователи с помощью несложной инструкции могут разворачивать на любом облачном сервисе собственные прокси-серверы (стоимость хостинга – несколько долларов в месяц).

За последние недели в ходе битвы с Telegram несколько десятков анонимайзеров все же были заблокированы, но это принципиально никак не сказывается на возможность обходить блокировки. Учитывая исторически сложившуюся структуру российского интернета, техническое осуществление эффективной интернет-цензуры потребовало бы либо очень дорогих, либо очень кардинальных мер, как введение "белого списка". Грядущий переход всемирной Сети на новый протокол ipv6, в котором число доступных IP-адресов вырастет на многие порядки, сделает обеспечение цензуры техническими методами еще более безнадежной задачей.

"Я не вижу никакой опасности для мира в целом, если кто-то будет пытаться ограничить свободное распространение информации через Сеть. Контролировать интернет невозможно. Рано или поздно свобода снова победит", – заметил однажды основатель Microsoft Билл Гейтс.


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