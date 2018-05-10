IBU наградил Домрачеву призом «Спортивное поведение» 4 10.05.2018, 16:01

За белорусскую биатлонистку проголосовало наибольшее число спортсменов, выступающих на этапах Кубка мира.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала обладательницей приза «Спортивное поведение» Международного союза биатлонистов (IBU), пишет «Трибуна».

За Домрачеву проголосовала наибольшее количество спортсменов, выступающих на этапах Кубка мира.

В финале женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце Домрачева наступила на палку Доротеи Вирер, и она ее потеряла. Домрачева, увидев потерю, опустила руки и прекратила борьбу. В итоге Вирер заняла второе место, Домрачева финишировала третьей.

Второе место по итогам голосования занял норвежец Йоханнес Бо.