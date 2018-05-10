Ярослав Латал покинул брестское «Динамо» 10.05.2018, 16:28

Контракт с чешским специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Брестское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Радослава Латала. Контракт с чешским специалистом расторгнут по соглашению сторон, пишет «Трибуна».

Его помощник Марцел Личка продолжит работу в клубе.

Временно руководить командой в должности исполняющего обязанности главного тренера будет Сергей Ковальчук. 10 мая тренировка прошла под его руководством.

Радослав Латал попрощался с командой перед тренировкой и в ближайшее время покинет расположение клуба.

С Латалом «Динамо» выиграл Суперкубок Беларуси, а также вышел в финал Кубка Беларуси.

В чемпионате команда занимает 11 место и отстает от первого на 12 очков. Статистика шести матчей высшей лиги: 1 победа, 2 поражения, 3 ничьи.