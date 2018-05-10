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«Украіна зараз»: В Киеве утвердили единый бренд страны

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  • 10.05.2018, 17:06
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Бренд призван улучшить образ страны в мире.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, передает корреспондент censor.net.

Бренд Украины в мире являет собой лозунг "Ukraine NOW" ("Ukraine" без цветной заливки, "NOW" в желтой заливке, в конце лозунга символ в синем кружке, который может меняться ситуативно).

По словам госсекретаря Мининформполитики Артема Биденко, разработка бренда велась в Украине на основе анализа работы 6 фокус-групп иностранцев.

В частности представитель группы разработчиков сообщил, что анализ фокус-групп показал, что сегодня Украину в мире ассоциируют прежде всего с коррупцией, войной и революцией, а это минус для привлечения инвестиций.


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