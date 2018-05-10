Швейцарцы об игре с белорусами: «Эффект Лукашенко» не сработал 3 10.05.2018, 17:31

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Как отреагировала пресса на поражение белорусских хоккеистов в игре со Швейцарией.

"Прессбол" собрал реакцию швейцарской прессы и хоккеистов сборной на вчераший матч со сборной Беларуси. Напомним, белорусские хоккеисты проиграли со счетом 2:5. Например, издание "Watson" говорит, что швейцарцы победили "маленьких" в стиле "больших".

"Словно в оперетте, нас ждал сюрприз. Перед матчем главный тренер белорусов Дэйв Льюис был уволен, его заменил бывший ассистент Сергей Пушков. Но "эффект Лукашенко" (это называют так, потому что в Беларуси все важные решения в хоккее исходят от него) не придал белорусам энергии. А с другой стороны, фавориты швейцарцы не восприняли игру всерьез".

Оказывается, для швейцарцев мы уже не слишком достойный оппонент, ведь швейцарцы могут позволить себе расслабиться в защите...

"Никаких сюрпризов. В конце концов, никакой серьезной опасности для сборной Швейцарии. Они победили "маленьких" (Беларусь) в стиле больших. Ведь большие команды обычно обыгрывают "маленьких" очень буднично. В атакующем плане на чемпионате мира мы очень хороши, и в матчах с таким "маленькими" оппонентами мы можем позволить себе некоторую расслабленность в защите, которая будет компенсирована игрой впереди".

По мнению автора обзора, швейцарцы на протяжении всего матча не позволяли усомниться в том, что победа останется за ними.

"Преимущество было настолько большим (45:24 по броскам), что даже хоккейный бог в воротах не помог бы белорусам избежать поражения".

Главная проблема сборной Швейцарии на турнире, по мнению журналиста, — это проблема первого номера среди вратарей. При этом, "обыграть белорусов они смогли бы и с третьим номером в воротах".

Издание"Blick"высказываетсянесколькоуважительнее. "Швейцария побеждает в матче с упертыми белорусами, пусть и не все шло по плану. Ценная победа еще и потому, что удалось переломить неудачный ход поединка".

По мнению журналиста, смена тренера перед матчем придала белорусской команде уверенности. "В первые десять минут матча швейцарцы вряд ли оправдывали свой статус фаворитов. Белорусы "завелись" после смены тренера и набрали крейсерскую скорость, когда пропустили первую шайбу. У швейцарцев, напротив, были проблемы с точностью передач и концентрацией в защите. А спорные судейские решения не способствовали повышению темпа игры. Один Нидеррайтер трижды удалялся, в одном из эпизодов он получил две минуты за столкновение с оппонентом (Платтом — прим.) в ситуации, когда ни он, ни белорус этого столкновения не ожидали. Но, хотя игра пошла и не по швейцарскому сценарию, "крестоносцы" все равно смогли взять три очка.

[...] Три очка получены потому, что швейцарцы действительно изменились. Еще несколько лет назад мы бы точно проиграли такой матч. Но теперь мы смогли переломить ход игры и победить".

Форвард швейцарцев Энцо Корви отметил, что белорусы его удивили.

"В третьем периоде мы провели хорошую десятиминутку. Но в начале матча белорусы нас удивили, они были "в огне", даже доминировали в нашей зоне. Очень важно, что мы смогли собраться и реализовать свои моменты. После того, как счет стал 4:2, мы смогли вздохнуть с облегчением. Вообщем, в третьем периоде мы наконец стали играть в хоккей. Все уже было в наших руках, мы доминировали до сирены и довели матч до победы".

А вот слова нападающего Гайтана Хааса: "В конце концов, мы выполнили задачу и выиграли. Мы знали, что будет непросто, ведь белорусы хотели правильно отреагировать на смену тренера. Мы пропустили два необязательных гола, но смогли реализовать свои возможности и добыть победу. В середине первого периода мы сами осложнили себе жизнь. Вместо того, чтобы играть в свой хоккей, мы уступили сопернику в движении".