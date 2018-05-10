The Washington Times: Цель Трампа - это смена режима в Иране 10.05.2018, 17:40

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Что стоит за жесткой политикой США по отношению Тегерана.

По словам президента Трампа, он надеется на то, что санкции, предполагающие "максимальное давление", заставят Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку, но, с учетом того, что Тегеран вряд ли пойдет на уступки по требованию Белого дома, многие начинают предполагать, что настоящей целью администрации является смена режима, пишет The Washington Times, (перевод - inopressa.ru).

Советник по национальной безопасности Джон Р.Болтон давно выступал за свержение теократического правительства Ирана, еще до назначения в администрацию несколько недель назад, пишет автор статьи Гай Тейлор. Теперь, находясь на посту в Белом доме, Болтон говорит, что задачей США является вынудить нынешнее правительство в Тегеране прекратить "свои неприемлемые действия" на нескольких фронтах, в частности поддерживать союзников в Сирии и Йемене, проводить испытания баллистических ракет и вести себя как "главный банкир международного терроризма".

Некоторые аналитики полагают, что этот план сработает и что европейские страны, придерживающиеся ядерного соглашения 2015 года, изменят свое мнение и согласятся с подходом Трампа, но опытные эксперты по региону не предрекают особого успеха попыткам свергнуть режим в Тегеране, передает корреспондент.

Требования Трампа настолько широки, что "делают миссию США и их союзников практически невыполнимой", полагает Энтони Кордсмен из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Хотя другие подписавшие договор стороны - Британия, Франция, Германия, Китай и Россия - все еще поддерживают его, перспектива выбора между США и Ираном и страх "вторичных санкций" против иностранных компаний, пытающихся вести бизнес с Ираном, делают возможность сохранения соглашения маловероятной", - говорится в статье.

"Союзники смирятся с этим, и их попытки сохранить [сделку] ни к чему не приведут", - прогнозирует посол Роберт Джозеф, бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Он выступал на мероприятии, организованном Национальным советом сопротивления Ирана - эмигрантской организации, которая давно выступает за смену режима в Тегеране и нарастила свое влияние после назначения Болтона, регулярного участника ее мероприятий в последние годы, на пост советника Трампа по безопасности.

Критики Трампа, продолжает Тейлор, практически уверены, что конечная цель Белого дома -не переговоры с иранским режимом, а его свержение: если бы США серьезно относились к ядерным программам Ирана и его авантюризму в регионе, они бы сохранили сделку, а не пытались ее сорвать, говорится в статье.

"Отказ от [ядерной сделки с Ираном] основан на желании "держать Иран на штрафной скамье" и не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром, - пишет Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардском университете. - В основе этих планов находится сладкозвучная песня сирен о смене режима, за которой американские "ястребы" и другие антирежимные силы следуют уже десятилетиями".