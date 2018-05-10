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Как белорусам слетать в Европу от 20 евро

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  • 10.05.2018, 17:58

В честь миллиардного посетителя сайта Ryanair начал распродажу авиабилетов по Европе.

Купить акционные билеты можно до 23:59 11 мая, а улететь по ним – с 1 июня по 30 сентября, пишет citydog.by.

Так, из Вильнюса, например, можно улететь в Лондон за 20 евро, в Париж – за 25 евро, а в Барселону – за 36.

Из Каунаса предлагают билеты в Копенгаген за 10 евро, в Лондон – за 14 евро, а на Кипр – за 24 евро. Но это не все – остальные варианты для отпуска можно посмотреть на сайте авиаперевозчика.


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