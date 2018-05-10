Названы увлечения, которые продлевают жизнь 1 10.05.2018, 18:28

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Как различные хобби способны улучшить качество и здоровье людей.

Эксперты рассказали, что различные хобби способны не только приносить удовольствие человеку, но и могут спасти его жизнь, либо просто улучшить ее качество и здоровье граждан. Оказалось, что все названные занятия доступны практически каждому, поэтому нужно прислушаться к совету ученых, пишет newsyou.info.

В первую очередь, весьма полезными оказались танцы, которые не только укрепляют общие показатели здоровья, но и избавляют пожилых людей от плохого равновесия. Также в пользу пойдут садовые работы и огород, ведь для любителей подобного занятия повышается получение витамина D, а также есть другие плюсы, в виде уменьшенного риска сердечного приступа.

В списке полезных для здоровья занятий оказалась любовь к написанию прозы и поэзии, ведь так легче переносить стресс, а исследования также показали, что письмо исцеляет человека быстрее. Эксперты советуют слушать музыку, ведь любимые треки способны выводить из депрессии и улучшать настроение. А также пользу приносят домашние питомцы, которые избавляют человека от одиночества и приносят, помимо того, иную пользу.