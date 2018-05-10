Белорусский боксер Релих проведет защиту титула чемпиона мира 10.05.2018, 18:36

Кирилл Релих

Соперник — россиянин Трояновский.

Белорусский боксер Кирилл Релих проведет защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в сентябре текущего года, передает БелТА.

Бой состоится во время турнира Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг. Соперником Кирилла Релиха станет россиянин Эдуард Трояновский.

Российский боксер является бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всего на его счету 27 побед (24 нокаутом) и одно поражение.

В послужном списке 28-летнего Релиха 22 победы (19 нокаутом) и два поражения. Титул чемпиона мира Кирилл Релих завоевал в марте текущего года, победив кубинского боксера Рансеса Бартелеми в американском Сан-Антонио.