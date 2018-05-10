Fitch ожидает возврата цен на нефть к уровню $50-60 10.05.2018, 18:46

Решение США ввести санкции против Ирана только теоретически ведет к ситуации дефицита нефти на рынке.

Страны ОПЕК+ могут изменить свою стратегию по продлению сделки в 2019 году на фоне введения санкций против Ирана, которые подразумевают ограничения на экспорт иранской нефти, передает ТАСС.

В совокупности с ростом сланцевой добычи в США это может привести к новому переизбытку на рынке нефти и возврату нефтяных котировок к уровню $50-60 за баррель, такой прогноз опубликовало агентство Fitch.

Решение США ввести санкции против Ирана теоретически ведет к ситуации дефицита нефти на рынке. В этом случае цены на нефть сохранятся выше отметки $70 за баррель, рассуждают эксперты агентства. Однако, по их мнению, такой высокий уровень не сохранится надолго, так как большинство производителей нефти адаптированы к ценам на нефть на уровне $50-60 за баррель. К тому же рост добычи нефти в США снижает шансы на то, что ОПЕК+ продлит сделку после 2018 года. Но и без этого ОПЕК+, скорее всего, будут вынуждены пересмотреть действующие сейчас договоренности об ограничении добычи и нарастить ее. В этом сценарии, цены, вероятнее всего, вернутся к уровням $50-60 за баррель.

В целом Fitch сохраняет консервативный прогноз по ценам на этот год - на уровне $57,5 за баррель.