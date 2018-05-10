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Брестчане просят Илона Маска спасти город от аккумуляторного завода

  • 10.05.2018, 18:56
Илон Маск

Активисты призывают публиковать свои обращения к основателю SpaceX с хэштегами #ИлонМаскСпасиБрест, #ElonMuskSaveBrest.

Волонтёры общественной экологической организации «Время Земли» обратились facebook к основателю SolarCity, SpaceX и Tesla, передает binkl.by.

«Илон Маск, вы бросаете вызов самым могущественным силам и корпорациям. Вы целеустремленно ведёте планету к чистой энергии! Масштабу и размаху вашей мысли можно только позавидовать! В это же время в другой части планеты, в городе Бресте (Беларусь) жителей пытаются убедить, что производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей – это передовые технологии. Мы активные граждане Брестской области, объединённые одной общей идеей – защита и улучшение окружающей среды и сохранение природного потенциала Беларуси представляем общественную экологическую организацию «Время Земли», – пишут активисты.

В обращении к основателю Tesla, жители Бреста отмечают, что планы по строительству завода скрывались от общественности, а местные органы власти закрывают глаза на нарушения, игнорируя общественный протест.

Отметим, около 37 000 человек проживающих в городе Бресте и окрестностях выразили свое несогласие с размещение данного производства.

«Илон, Вы превратили солнечные батареи в доступный, экономически выгодный способ получения энергии. Вы создали автомобиль будущего, потому что понимаете необходимость перехода на чистую энергию. Планета нуждается в защите, а прямо сейчас в защите нуждаются жители Брестского региона. Спасите наш прекрасный Брест. Мы готовы стать площадкой для развития действительно передовых и чистых технологий», – отмечают жители Бреста и призывают к флешмобу в социальных сетях: публиковать свои обращения к Илону Маску с хэштегами: #ИлонМаскСпасиБрест, #ElonMuskSaveBrest.


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