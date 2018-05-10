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Илларионов: Путин в седьмой раз пообещал вывести РФ в число пяти крупнейших экономик мира

  • 10.05.2018, 19:11
Андрей Илларионов
Фото: RFE/RL

Экс-советник Путина считает обещание президента РФ из «инаугурационного» указа «мягким обманом».

Заявление президента России Владимира Путина от 7 мая о намерении вывести страну в число ведущих пяти экономик мира по объему внутреннего валового продукта является свидетельством некомпетентности и пропаганды, считает российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов, передает gordonua.com.

Он подсчитал в своем блоге, что начиная с 21 ноября 2007 года подобное обещание прозвучало в седьмой раз.

2007 год: Путин поручил добиться вхождения в Топ-5 к 2017 году;

2008 год: срок скорректирован – 2020 год;

2011 год, июнь: поставлена задача войти в Топ-5 к 2021 году;

2011 год, сентябрь: срок сокращено до пяти лет (2016 год);

2012 год: Путин сказал, что РФ добьется попадания в "пятерку" в ближайшие два-три года;

2013 год: РФ уже вошла в "пятерку" лучших экономик мира, заявил президент;

2018 год: объявлена цель войти в Топ-5 к 2024 году.

Илларионов отмечает, что по величине ВВП Россия была на пятом месте в мире уже в 2008 году, а затем в течение четырех лет в 2011–2014 годах.

Следовательно, все прогнозы и обещания Путина (кроме сделанного в 2013 году) были как минимум некомпетентными, констатирует его экс-советник.

"Постановка такой цели в 2007 году на 2017 год свидетельствовала о грубой ошибке в расчетах и прогнозе – Россия достигла желаемого уровня уже на следующий год. Постановка такой цели в 2008-м и в 2011–2013 годах свидетельствовала о выдающейся некомпетентности экономического руководства и Путина, поскольку эта цель на то время уже была достигнута. Постановка такой цели в 2018 году на 2024 год является "мягким" обманом, поскольку в качестве особого достижения на будущее формулируется цель, уже неоднократно достигнутая в прошлом", – сказано в блоге.

7 мая в Москве состоялась инаугурация Путина, которого в марте снова избрали президентом РФ. Он в четвертый раз вступил в должность главы российского государства. Шестилетний срок полномочий Путина продлится до 7 мая 2024 года.

В указе о стратегических задачах развития страны до 2024 года, который Путин подписал сразу после инаугурации, декларируется план выведения России в пятерку ведущих стран мира по величине ВВП.


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