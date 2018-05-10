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«Не маўчы па-беларуску!»

  • 10.05.2018, 19:16

В продаже появились яркие открытки, которые научат новым словам на белорусском языке.

Большой набор открыток из серии «Не маўчы па-беларуску!», которые выпустила общественная компания «Будзьма беларусамі!», поступил в продажу, передает tut.by.

На открытках можно увидеть тематические изображения с названиями одежды, пищи, животных, цветов, растений, мебели, а также канцелярских принадлежностей и частей автомобиля.

Веселые и креативные картинки для открыток, как и раньше, создала Дарья Мандик, автор идеи проекта «Не маўчы па-беларуску!», а дизайн — руководитель студии «Оттепель» Анатолий Лазарь.

Новый набор открыток можно найти в столичных магазинах «Академкнига» (проспект Независимости, 72), «Кнігарня пісьменніка» (улица Козлова, 2), «Веды» (улица К. Маркса, 36), «Центральный книжный магазин» (проспект Независимости, 19), этно-магазине «Рагна» (улица Сухая, 4 / улица Короля, 22), «Эврика» (улица Куйбышева, 75) и «Светоч» (проспект Победителей, 11).

О новых пунктах продажи в областных центрах будет известно позже.


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