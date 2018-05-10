Bitcoin подорожал до отметки в $9 390 10.05.2018, 19:20

Эксперты прогнозируют снижение курса криптовалюты в ближайшее время.

В четверг, 10 мая, среднерыночная стоимость криптовалюты Bitcoin достигла отметки в $9 396. Затем она снизилась до $9 354, после чего вновь начала расти. Сейчас монета торгуется на уровне $9 360. По мнению аналитиков CoinDesk, биткоин пытается преодолеть уровень сопротивления в $9 442, однако, вероятнее всего, эта попытка будет безуспешной, передает РБК.

Согласно техническому анализу графика курса первой криптовалюты, она находится под давлением, так как на данный момент ее больше покупают, чем продают, отметили эксперты. Это означает, что цена продолжит снижаться в ближайшее время.

Специалисты добавили, что в том случае, если курс опустится ниже уровня в $9 228, он может снизиться до отметок в $8 980 и $8 868.Если стоимость упадет ниже $8 652, криптовалюта резко подешевеет.

Если цена монеты все же сможет закрепиться выше уровня в $9 452, это будет означать, что снижение закончилось и курс вновь начнет расти. Он может достигнуть отметки в $9 900 и преодолеть важный уровень в $10 000.