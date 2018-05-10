Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием 10.05.2018, 19:39

Криштиану Роналду

Звездный нападающий «Реала» объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India, передает «Трибуна».

Студия, занимающаяся продюсированием комиксов и мультфильмов, совместно с компанией VMS Communications запускает проект «Striker Force 7», в котором португалец будет супергероем.

«Striker Force 7» будет охватывать мультипликационную продукцию, комиксы, игры и цифровой контент.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии.

Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои.

Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами», – заявил Роналду.

«Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру.

Он реально существующий супергерой поколения», – поделился впечатлениями глава Graphic India Шарад Деваражан.