Кому из абитуриентов можно поступать в вуз без сдачи ЦТ 1 10.05.2018, 20:00

Минобразования определило список олимпиад, победители которых смогут поступать в вузы без ЦТ.

В перечень вошли 11 олимпиад, среди которых 59-я Международная математическая олимпиада (2018 год, Румыния), 52-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2018 год, Республика Беларусь), 49-я Международная физическая олимпиада (2018 год, Португальская Республика), 15-я Международная географическая олимпиада (2018 год, Канада), 12-я Международная олимпиада по наукам о Земле (2018 год, Королевство Таиланд), Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2017 год, Республика Беларусь) и др., сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В постановлении также прописано, что поступать в вузы на наиболее востребованные специальности без вступительных испытаний смогут победители (обладатели дипломов I, II, III степени) республиканской олимпиады по следующим предметам: белорусский язык, белорусская литература, русский язык, русская литература, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математика, физика, астрономия, информатика, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Напомним, в этом году впервые на специальности, востребованные экономикой, без ЦТ смогут поступать медалисты и победители олимпиад по учебным предметам, которые нужно сдать при поступлении.

— Это новшество позволит нам вместе с министерством экономики вести подготовку кадров по тем специальностям, на которые есть высокий спрос со стороны работодателя, но невысокий — со стороны абитуриентов, — объяснил нововведение Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования.

Тем не менее, в Министерстве образования таким абитуриентам все же порекомендовали сдать ЦТ, чтобы подстраховаться в случае возникновения конкурентной ситуации.