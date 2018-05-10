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Ученые рассказали, почему Пизанская башня не падает

  • 10.05.2018, 20:04
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Постройка высотой 58 метров смогла устоять по крайней мере при четырех сильных землетрясениях.

Почему Пизанская башня выглядит так, будто вот-вот рухнет, но пережила сильные землетрясения, которые неоднократно случались в ее регионе? Об этом рассказывает udf.by со ссылкой на сайт Бристольского университета.

Сейчас Пизанская башня отклонилась от вертикали на пять градусов, ее вершина смещена на пять метров в сторону. Несмотря на это, постройка высотой 58 метров смогла устоять по крайней мере при четырех сильных землетрясениях, которые произошли в регионе с момента ее пойстройки в 1280 году.

Группа исследователей из Великобритании и Италии изучила имеющуюся информацию о структуре башни, а также сейсмической активности региона и геологической характеристике почв. Результаты исследования они планируют представить на коференции 16-й Европейской конференции по сейсмической инженерии.

Согласно выводам ученых, башне удалось выстоять благодаря явлению, известному как динамическое взаимодействие системы «грунт — конструкция». Дело в том, что башня высокая и жесткая, а почва под ней — мягкая. Из-за этого во время землетрясений башня не входит в резонанс с колебаниями земли и продолжает стоять.

«Это было ключом к ее выживанию. Уникальная комбинация этих характеристик делает Пизанскую башню рекордсменом по эффекту от динамического взаимодействия системы „грунт — конструкция“», — говорится в сообщении исследователей.

«По иронии судьбы, та самая почва, из-за которой башня потеряла устойчивость и едва не упала, может быть причиной того, что она пережила сейсмические волны», — отметил профессор Джордж Милонакис с Факультета гражданского строительство Бристольского университета.


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