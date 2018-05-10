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Конфликт в Минске: Водитель в одиночку утихомирил компанию парней

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  • 10.05.2018, 20:12
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9 мая на улице Ленина парни повредили Mazda и ударили водителя, но тот дал сдачи.

В столице разыскивают компанию парней, которые на улице Ленина повредили машину и ударили водителя. Инцидент произошел в 11.30 вечера 9 мая, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Все произошло возле дома № 16 по улице Ленина, где расположен мясной магазин «Гурман». Как поясняет мужчина, он остановился на светофоре и услышал удар по своей Mazda 626. Выйдя из машины, он увидел компанию молодых парней, которым он сделал замечание. Они отреагировали агрессивно и нанесли ему телесные повреждения.

В своем Instagram водитель рассказал подробности. По его словам, парням не понравилась громкая музыка и они ударили по машине, помяв дверь.

— Вышел — накинулись толпой, выбили зуб, разбили губу. Потом я пришел в себя и дал сдачи, — написал он. Именно этот момент попал на видео.


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