ЧМ-2018: Латвийцы дали бой американцам, но уступили в овертайме 1 10.05.2018, 20:17

Сборная США на чемпионате мира пока что идет без поражений.

Сборная США переиграла команду Латвии в овертайме матча группового этапа чемпионата мира-2018 — 3:2 ОТ. Американцы не знают поражений на турнире: ранее "янки" одолели Канаду (5:4 Б), Данию (4:0) и Германию (3:0), передает pressball.by.

США — Латвия — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Крайдер (Дебринкэт, Ларкин, 11.39 — бол.). 1:1 — Балинскис (Блюгерс, Рих.Букартс, 17.52). 1:2 — Джериньш (Индрашис, Роб.Букартс, 23.20 — бол.). 2:2 — Уайт (Дебринкэт, Кейн, 37.38). 3:2 — Аткинсон (Годро, Кейн, 61.23 — бол.).

Группа "В": США — 10 очков (4 игры), Финляндия — 9 (4), Канада — 7 (3), Латвия — 6 (4), Дания — 5 (4), Германия — 5 (4), Норвегия — 3 (3), Южная Корея — 0 (4).