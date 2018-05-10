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Лайфхак для белорусов: Как дешево отдохнуть во Львове

  • 10.05.2018, 20:42

В последние годы Львов стал очень популярным направлением у белорусов для туризма выходного дня.

Как съездить туда самостоятельно, сколько это стоит и чем там заняться – раскрываем все секреты в материале bobruisk.ru.

Почему из всех городов ближнего зарубежья именно Львов резко стал так востребован у наших сограждан? Причин этому три:

- там очень развитая туристическая инфраструктура, которая постоянно обновляется;

- там дешево (в Беларуси отдыхать дороже);

- это очень красивый старинный европейский город, атмосферный, со множеством достопримечательностей.

Площадь Рынок

Чтобы посетить Львов, можно обратиться в турфирму: наверное, в каждой сейчас есть предложения коротких туров туда. Это довольно удобно для первого посещения: вас довезут, поселят, организуют пару экскурсий и посоветуют, как провести свободное время. Заплатите за это вы от 140 рублей (одна ночь во Львове).

Но что если не хочется ходить по стандартной программе? Берите дело в свои руки и поезжайте самостоятельно. И вы сможете потратить свое время и деньги так, как хотите именно вы. Ничего сложного в этом нет. Как добраться до Львова, сколько это стоит и что посетить – читайте ниже.

Когда ехать

Львов прекрасен в любое время года. Но самые лучшие периоды для его посещения – когда работают праздничные уличные ярмарки в центре. А это около месяца на Рождество и Новый год и столько же в период Пасхи и майских праздников. На ярмарках очень много еды и напитков, сувениров, изделий ручной работы, меда, местной продукции вроде колбас и сыров. Особенно очаровывает рождественская ярмарка, с пряничными домиками в гирляндах и соответствующей музыкой. Впрочем, новогодний Львов вообще выглядит так, будто сошел со старой открытки.

В новогодние праздники
Вечерний Львов в Новый год

С другой стороны, в эти периоды во Львове огромное количество туристов, в центре бывает сложно пройти, в ресторанах вечером очереди, цены выше. Поэтому, если вы хотите лучше узнать город, имеет смысл приехать в другое время. Например, золотой осенью – она во Львове очень красива.

Провести в городе лучше всего три-четыре дня.

Где жить

Разнообразного жилья во Львове очень много и на любой кошелек. Если вы хотите жить в самом центре, в хорошем месте и за хорошую цену – бронируйте заранее. Если же едете в праздники, то ищите жилье не меньше чем за месяц, а лучше за два. В праздничные дни цены взлетают в два-три раза, и все равно все жилье разбирают задолго до нужной даты. Иногда приходится написать два-три десятка емэйлов хозяевам квартир, чтобы найти подходящий вариант.

Улица Староеврейская

Цены в хостелах, в т.ч. в центре, начинаются от 5 и даже 3 долларов за койкоместо (двухъярусные кровати, общий номер на 4-20 человек). При этом уже за 15 долларов можно снять неплохую однокомнатную квартиру на двоих в центре, а за 25 – прекрасную. Хорошие двухкомнатные на четверых в центре начинаются от 20 долларов. В праздники, особенно в Новый год, приличная 1-комнатная квартира в самом центре будет стоить от 40 долларов. в сутки, 2-комнатная – от 70 долларов.

Снимать квартиры нужно через Интернет. Есть сайты-посредники, которые проводят вашу предоплату и гарантируют услугу. Но и берут приличную комиссию с владельца, которую он включает в стоимость, поэтому цена аренды на таких сайтах бывает выше. Зато вы защищены от мошенничества и точно будете поселены в выбранную квартиру. Самые удобные – украинский сайт dobovo.com (при бронировании берется предоплата за первые сутки) и мировой airbnb.com (при брони вы сразу оплачиваете проживание за весь срок – исключено, что при заселении вам назовут другую цену, между вами и хозяином вообще не будет «живых» денег). Хорошие сайты, которые не являются посредниками, – doba.ua и miete.com.ua. Но когда владелец попросит у вас предоплату на карту или счет, вы не сможете быть уверены, что он честный человек. Словом, выбирать вам.

Чем заняться

Ходить по ресторанам. Но об этом – дальше.

Во Львове множество интересных музеев: художественный, исторический, музей-аптека (в здании аптеки, работающей с 1735 года), музей оружия в бывшем пороховом складе с метровыми стенами, музей пива при Львовском пивзаводе (там и дегустации проводят), музей сельского быта под открытым небом в парке «Шевченковский гай», самый впечатляющий – музей жертв оккупационных режимов в здании бывшей тюрьмы, и другие. А еще соборы, дворцы, парки, театры… Многим будет интересно Лычаковское кладбище: ему больше двухсот лет, там множество уникальных гробниц и надмогильных скульптур и соответствующая атмосфера.

Соборная площадь

Еще обязательно стоит сходить на гору Высокий Замок. От старого замка там почти ничего не осталось, но на самой горе отличная видовая площадка. И последнее (и самое сложное) – подняться на Львовскую ратушу. Она стоит в самом сердце города, на площади Рынок. С ее 65-метровой башни открывается потрясающий вид на центр и окрестности. А сложно это потому, что лифта нет – придется преодолеть 408 деревянных ступенек на узкой винтовой лестнице. Но это того стоит.

Вид на Высокий Замок и собор Святого Юра

Кроме достопримечательностей, можно посетить львовские ТРЦ. В километре от центра есть «Forum», на окраине – «King Cross Leopolis». В первом – магазины и кинотеатр по технологии IMAX (суперобъемная 3D-картинка и экран размером с 5-этажный дом), во втором – то же, только магазинов и брендов намного больше, а также есть огромный продуктовый гипермаркет «Ашан» и строительный «Эпицентр».

Что купить

Чай, кофе, приправы и прочую бакалею, шоколад в «Мастерской шоколада», украинский коньяк и вино, фирменные львовские наливки и настойки. Одежду и обувь в фирменных магазинах. Изделия ручной работы в сувенирных лавках. Косметику в сетевых магазинах «Watsons», «Ева», «Prostore» (там бывает намного дешевле, чем в Беларуси). Импортные медикаменты (цены можно проверить в Интернете. Например, «Терафлекс» 120 капсул во Львове стоит 40 руб. вместо 56 руб. у нас). Отделочные материалы, технику, товары для дома.

В целом можно сказать, что почти все продукты и товары в Украине дешевле, чем в Беларуси. Но не забывайте, что есть строгие ограничения по ввозу товаров через границу в РБ.

Еда

Львов – это гастрономический рай за небольшие деньги. Собственно, за этим многие туда и едут. Нет смысла даже перечислять хорошие рестораны – их десятки, если не сотни. Да и советовать не хочется: это тот случай, когда лучше все попробовать самому. Ориентируйтесь на отзывы в Интернете, сайт tripadvisor.com поможет сделать выбор.

Отдельно стоит отметить сеть ресторанов, которая, наверное, стала одной из главных причин наплыва туристов во Львов в последнее десятилетие. В «Холдинге эмоций “Fest”» на данный момент 18 ресторанов, каждый со своей уникальной концепцией: кофейная шахта, лесной схрон ОУН-УПА, театр пива… Многие из них сами по себе являются достопримечательностями и почти музеями, а там еще и кормят вкусно и часто недорого. Если вам говорят про какой-то особенный ресторан во Львове – скорее всего, он из этой сети.

На рождественской ярмарке

Кроме того, когда во Львове проводятся уличные ярмарки, там продается очень много невероятно аппетитной еды и напитков.

Львов знаменит своим кофе, который там готовят всеми возможными способами и всегда хорошо. А еще шоколадом и крепкими настойками. И, конечно, галицкой кухней, все вариации которой предлагают местные рестораны.

Позавтракать во Львове можно за 4-8 руб. на человека, обед до 10 руб. В центре немало заведений, предлагающих недорогие комплексы. Ужин из двух-трех отличных блюд обойдется в 15-30 рублей на человека, чаще всего этого и на напитки хватит. Алкоголь вреден для здоровья, но для полноты информации отметим, что обычное разливное пиво в хороших ресторанах Львова стоит 2.30 руб. за бокал, крафтовое – 3-3.50 руб.

Лайфхак. В вышеупомянутой сети ресторанов действует общая карта лояльности «Локаль», которая позволяет накапливать около 10% от суммы потраченного в ресторане на бонусный счет, с которого можно оплатить будущие покупки в сети. Чтобы получить карту, обратитесь к официанту. Одно «но» – бонусы засчитываются только через сутки после оплаты.

На рождественской ярмарке

Нужно учесть

Обменники в центре города на каждом шагу, курс во всех почти одинаковый. В большинстве мест торговли и общепита принимаются банковские карты. Во всех ресторанах Львова запрещено курение. Алкоголь во Львове продается в магазинах только с 10.00 до 22.00.

Транспорт. Общественный транспорт во Львове несколько хаотичный (кроме трамваев) и медленный, но зато такси дешевое. Например, проехать 9 км из центра в крупный ТЦ на окраине стоит 7 руб. Кроме того, работает Uber. Так что если соберетесь ехать куда-то за пределы центра, едьте на такси. Но брать машины «от борта» тут, как и везде, не стоит.

Связь. Везде, где есть кафе, есть Wi-fi. Но если вы едете на 3 дня и больше, планируете ездить по городу, вам понадобится мобильная связь. В любом киоске можно купить местную сим-карту с достаточным количеством трафика и минут, паспорт не нужен. Оператор любой – можете спросить совета у продавца. В конце поездки такую «симку» можно даже выкинуть – абонплаты на тарифе нет.

Львовский трамвай на фоне Арсенала

Как добраться?

Самолет Минск-Львов

Рейсы ежедневные. Из Минска в 13.10, из Львова в 15.20. Лететь чуть больше часа. Во Львове из аэропорта до центра можно добраться городским транспортом. Стоит 285 руб. в обе стороны (самый дешевый билет, невозвратный). Еще маршрутка до Минска 7 руб. и до аэропорта 4 руб.

Плюсы. Самый быстрый и комфортный способ, можно закупиться в дьюти-фри.

Площадь Рынок и Ратуша (справа)

Минусы. Дорого.

Итого в две стороны. 307 руб.

С пересадкой в Киеве

Вариант скорее для молодежи, которая не боится трудностей.

Плюсы. Дешево, интересно, можно погулять по Киеву.

Минусы. Долго, утомительно, лучше не брать большие чемоданы.

Есть прямой автобус Минск-Киев через Бобруйск (ежедневно, отпр. 21.05, приб. 5.20), он стоит 28 рублей. Но если душа жаждет приключений, можно поехать с пересадками в Жлобине, Гомеле и даже в Чернигове. Так получится сэкономить не больше 5 рублей в одну сторону. Но зато можно приехать в Киев позже и не ночевать в автобусе.

Лучший вариант. До Гомеля скорый поезд (отпр. 8.36, приб. 10.23) с сидячими вагонами. Стоит 8 руб. Затем автобус до Киева в 11.30 (приб. в 17.30, стоит 14 руб.).

Брать билет до Львова на утренний или дневной поезд не имеет смысла – лучше взять на ночной и приехать в место назначения на следующий день. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы обойти весь центр Киева. Главное, сначала приедьте на железнодорожный вокзал, купите или оформите в кассе билет до Львова, который купили онлайн, и оставьте сумки в камере хранения. И можете спокойно гулять допоздна.

Из Киева до Львова в промежутке от 9 до 11 вечера отправляется несколько поездов. Но лучше всего по времени и цене подходит Лисичанск-Ужгород (отпр. 22.51, приб. 8.05). Купе в нем стоит около 13 руб.

Назад поездов хватает. Главное – успеть на автобус до Гомеля, который отправляется из Киева в 11.30 и стоит 19 руб.

Улицы Львова

Итого в две стороны. Около 75 руб.

Полезные веб-адреса:

Ж/д билеты в Беларуси: www.poezd.rw.by

Ж/д билеты в Украине: www.booking.uz.gov.ua

Автобусные билеты в Беларуси: www.ticketbus.by

На автомобиле

Вариант для автолюбителей на машинах с хорошей подвеской. Рекомендуется ехать компанией из четырех человек: так он окажется еще и самым экономичным из всех. По времени дорога занимает 10-12 часов вместе с прохождением границы.

Плюсы. Дешево, свобода действий, все под твоим контролем.

Минусы. Есть очень плохие участки дорог; можно надолго задержаться на границе; утомительно. Сложности с парковкой во Львове.

Площадь Колиивщины и старый автомобиль, оборудованный под мини-кофейню

Украинские дороги известны своим плачевным состоянием. Там есть и отличные трассы, новые и идеально гладкие, и большинство попадает на маршруты до Львова. Но это международные магистрали. А остальные дороги, как правило, или просто плохи, или ужасны. Так что ездить на отдых в Украину на своей машине можно, но, во-первых, нужно тщательно изучить интернет-форумы и отзывы путешественников и выбрать оптимальный маршрут (меньшее из зол). А во-вторых, лучше делать это на надежном автомобиле с крепкой энергоемкой подвеской и немаленьким дорожным просветом.


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