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Цены на нефть перешли к снижению

  • 10.05.2018, 20:47

Нефть дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Цены на нефть перешли к снижению во вторник вечером, растеряв утренний рост на фоне фиксации прибыли инвесторами после ралли, спровоцированного решением США выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести против Тегерана новые санкции, передает Reuters.

В 20.43 по Минску фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,45% процентов до $77,03 за баррель.

Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением поставок иранского сырья на мировые рынки.

Управление энергетической информации (EIA) в своем ежемесячном отчете во вторник повысило прогноз добычи нефти в США на 2019 год до 12 миллионов баррелей в сутки.


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