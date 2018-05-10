Сергей Кайко: Льюис дорабатывал контракт, как Паниковский допиливал гири 10.05.2018, 21:04

Дэйв Льюис

Дэйв давно понял, что они не золотые.

Главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко констатировал, что при существующем положении дел конец белорусскому хоккею обязательно наступит вне зависимости от того, сохранит ли сборная Беларуси прописку в элитном дивизионе или она ее потеряет.

- 1998 год, Нагано, дебют парней Анатолия Варивончика на Олимпиаде. В стране лихое время, 30 долларов считается неплохой зарплатой, в хоккее есть школа-матка “Юность” и старосоветские крытые катки, которые можно пересчитать на пальцах левой руки. Руслан Салей и Владимир Цыплаков уже в НХЛ, и их очень ждут — первый матч против французов, все очень волнуются.

Волнения оказались напрасны. Французов разорвали 4:0, а затем прошлись еще и по немцам, от которых не оставили мокрого места — 8:2. Шайба Ковалева, венчавшего усилия Ложкина и Рощина, до сих пор перед глазами. Как и выход в четвертьфинал, от которого сборная оттолкнулась и взяла курс на Солт- Лейк-Сити...

Двадцать лет прошло — и все встало вверх дном. Уже французы рвут белорусов, уже белорусы забыли, что такое Олимпиада, а там вовсю куролесят немцы и берут серебряные медали.

Двадцать лет прошло — и Беларусь в хоккейном мире сильно уважают. Узнают в лицо, доверяют проведение чемпионатов мира. В Минске две шикарные ледовые арены и сколько-то просто добротных, а всего по стране их больше трех десятков, и то ли еще будет. И школы, и зарплаты, и канадский вектор, и аншлаги на "зубрах". Пережили голод, переживаем изобилие. Играем в КХЛ с легионерской формулой, есть два места в Лиге чемпионов, переходим на частичное импортозамещение, пошивая форму и клюшки в родных местах не столь отдаленных.

Есть все, но нет ничего. Блеск и нищета.

Льюис, конечно, тот еще гусь со своей системой "ниппель". Наломал дров и уехал прочь на ночной электричке. Но так ли это важно, кто за рулем "Жигулей"? Дэйв наверняка знал ответ на поставленный вопрос. Он дорабатывал свой контракт, как Паниковский допиливал гири, — давно понял, что не золотые, и водил туда-сюда для приличия. Оттягивая свой конец. И заодно наш, который при таком положении дел однажды обязательно наступит. Вне зависимости от того, сохраним прописку или потеряем.