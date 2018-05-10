Reuters: Из-за санкций Дерипаска отказался от трех самолетов бизнес-класса 10.05.2018, 21:16

Российский олигарх отказался от трех бизнес-джетов Gulfstream.

Бизнесмен Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые он взял в лизинг, из-за введенных против него санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на компанию Freestream, которой поручено продать эти самолеты.

Речь идет о реактивных самолетах бизнес-класса, произведенных компанией Gulfstream Aerospace. Два самолета выставлены на продажу по цене $29,95 млн за каждый, пишет РБК.

Директор Freestream Ализера Иттихадиех сообщила агентству, что самолеты принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen, они были переданы через другую компанию подконтрольным Дерипаске структурам по договору лизинга. По ее словам, на самолетах летал «высший менеджмент, включая самого Дерипаску». «Он под санкциями, его компании под санкциями, он обязан вернуть самолеты. Он должен преждевременно расторгнуть договоры лизинга согласно санкционным правилам», — добавила она.

Агентство связывает продажу самолетов с влиянием санкций США. Представитель Дерипаски отказался от комментариев. В Credit Suisse агентству Reuters не предоставили детальных комментариев, в Raiffeisen не стали комментировать из-за того, что в Австрии выходной день.

Самолеты — три Gulfstream G550 — зарегистрированы на Острове Мэн, их владельцами являются офшорные компании, говорится в сообщении Reuters. Публичной информации об акционерах этих компаний нет. Те два самолета, что выставлены на продажу за $29,95 млн каждый, были произведены в 2012 году. Их регистрационные номера — M-ALAY и M-UGIC. Третий самолет с бортовым номером M-SAWO был произведен в 2005 году, цена на него не указана, пишет агентство.

В конце января Вашингтон опубликовал «кремлевский список» — перечень российских чиновников, бизнесменов и глав госкомпаний, которых власти США называют близкими к Владимиру Путину. В список попал Олег Дерипаска. 6 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении семи бизнесменов, включая Дерипаску, и 17 чиновников, а также против подконтрольных им компаний. Под санкциями оказалась En+.

В начале апреля сообщалось, что владелец Crocus Group Араз Агаларов — еще один фигурант списка — был вынужден выкупить свой Gulfstream G550 у американского банка из-за попадания в «кремлевский доклад». Бизнесмен взял в нем кредит на $20 млн.

В 2014 году Gulfstream отказалась обслуживать Gulfstream G650 Геннадия Тимченко. Это произошло после того, как бизнесмен попал в санкционный список США, опубликованный в связи с событиями в Украине.