Президент Армении назначил новых глав Службы нацбезопасности и полиции
- 10.05.2018, 21:41
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Прежние главы силовых ведомств были отправлены в отставку по требованию Пашиняна.
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении руководителей Службы национальной безопасности (СНБ) и полиции, соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства, передает РБК.
Так, новым директором СНБ стал Артур Ванецян, а полицию страны возглавил Валерий Осипян.
До назначения Осипян был заместителем начальника полиции Еревана, а Ванецян занимал должность заместителя начальника отдела СНБ Еревана.
Предшественники Ванецяна и Осипяна, экс-глава СНБ Георгий Кутоян и бывший начальник полиции Владимир Гаспарян были отправлены в отставку.
8 мая лидер акций протеста Никол Пашинян был избран парламентом Армении на пост премьер-министра. Пашинян анонсировал изменения в составе правительства Армении. После его назначения со своих постов ушли и.о. министра финансов и обороны.