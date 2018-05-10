Пушков: Одним из решающих поединков станет игра с Австрией 6 10.05.2018, 21:45

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Сергей Пушков

И.о главного тренера сборной Беларуси очертил задачи команды на три оставшиеся игры ЧМ-2018.

– На выполнение задачи – сохранения места в элите – осталось три матча. За счет чего можно добиться желаемого результата?

– За счет организации игры и выполнения плана на каждый поединок. Нам нужно улучшать игру от матча к матчу. Одним из решающих поединков, мы все это понимаем, станет игра с австрийцами. И самое главное – подойти к ней во всеоружии. К этой встрече в основном мы и готовимся. Хотя не сбрасываем со счетов и остальные игры, – цитирует Пушкова «Прессбол».

Сборной Беларуси в рамках группового раунда ЧМ-2018 еще предстоит сыграть с Чехией (11 мая), Австрией (12 мая) и Словакией (15 мая).

Наша сборная проиграла четыре матча на чемпионате мира и рискует покинуть элитный дивизион.