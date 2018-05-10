Видеофакт: Израильская ракета уничтожает поставленный РФ в Сирию «Панцирь-С1» 18 10.05.2018, 22:00

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Видео снято камерой на самой ракете.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлен подлет израильской ракеты Spike NLOS к зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) «Панцирь-С1» сирийской армии.

Как пишет Newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей.

Видео снято камерой на самой ракете. На кадрах можно заметить группу из трех человек, которые стоят неподалеку от ЗРПК. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня.