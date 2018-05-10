Белорусских «грандов» продолжает штормить
- 10.05.2018, 22:25
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Почти половина из 25 крупнейших белорусских ОАО в минусе или на грани.
Подводить итоги года реального сектора после прекращения публикации Министерством финансов Беларуси отчетов — задача непростая. Tut.by проанализировал опубликованные на Едином портале финансового рынка годовые отчеты 25 предприятий, которые были крупнейшими по численности сотрудников на последнюю дату опубликования сводной информации, это 2016 год.
|Компания
|Среднесписочная численность на начало 2016 года
|Чистая прибыль (убыток) по итогам 2017 года, тыс. руб.
|Чистая прибыль (убыток) по итогам 2016 года, тыс. руб.
|МТЗ
|16 819
|67 585
|51 878
|МАЗ
|16 594
|-41 149
|-82 101
|«Беларуськалий»
|16 545
|890 528
|217 223
|БМЗ
|10 939
|14
|-3536
|«Белшина»
|10 337
|-274 170
|-4221
|«Нафтан»
|9987
|8915
|1542
|«БЕЛАЗ»
|9927
|204 702
|8003
|«Гомсельмаш»
|8660
|907
|286
|«Гродно Азот»
|7562
|27 366
|-143 399
|«Газпром трансгаз Беларусь»
|6607
|1 450 887
|-440 106
|МАПИД
|6015
|17203
|2528
|«Могилевхимволокно»
|5684
|-86 255
|12
|МЗКТ
|5258
|59 004
|58 745
|«Интеграл»
|5161
|31 708
|2334
|Агрокомбинат «Скидельский»
|5118
|-5350
|75
|Мозырский НПЗ
|4767
|145 199
|164 731
|«Гроднопромстрой»
|4715
|59
|3
|Минский моторный завод
|4636
|30 010
|20 819
|«Гомельоблавтотранс»
|4324
|747
|865
|«Витебскоблавтотранс»
|4210
|-1985
|-1347
|«Могилевлифтмаш»
|4153
|26 659
|24 368
|«Могилевоблавтотранс»
|3928
|-1795
|572
|Строительный трест № 8
|3838
|-8030
|-5942
|«Миноблавтотранс»
|3788
|49
|206
|«Светлогорск Химволокно»
|3646
|100
|88
Как и по итогам 2016 года, убыток показали 7 из 25 грандов. Еще четыре предприятия закончили год с очень скромным плюсом — до 100 тысяч рублей.
Второй год глава топ-25, Минский тракторный завод, показывает рост чистой прибыли. За год МТЗ заработал 67,6 млн рублей, что на 30% больше уровня 2016 года.
МАЗ сократил чистый убыток вдвое — до 41,1 млн рублей и четвертый год подряд закончил год в минусе.
На фоне благоприятной внешней конъюнктуры выходит на привычные цифры традиционный лидер — «Беларуськалий». Чистая прибыль по итогам 2017 года выросла в 4 раза, до 890,5 млн рублей, несколько недотянув до 2015 года, когда прибыль переваливала за миллиард.
Нескольким грандам заметно испортило картину списание курсовых разниц. БМЗ из-за этого показал весьма скромный плюс (чистая прибыль составила всего 14 тысяч рублей), а «Белшина» — нескромный чистый убыток в 274 млн рублей.
Скромный, но стабильный рост чистой прибыли продемонстрировал по итогам года МЗКТ, один из немногих машиностроителей, остававшихся в плюсе даже на пике кризиса. Завод заработал 59 млн рублей (+0,5%) к 2016 году. На 45%, до 30 млн рублей, увеличил чистую прибыль Минский моторный завод, на 9,4% вырос «Могилевлифтмаш».
Год назад выбравшийся из убытков «Гомсельмаш» продолжил наращивать чистую прибыль, дотянув до 907 тысяч, что в три раза больше уровня 2016-го, но незначительно на фоне убытка в 2015 году в размере 192 млн рублей.
Лидирует по объему чистой прибыли за прошедший год «дочка» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», заработавшая 1,451 млрд рублей. На выплату дивидендов компания направляет около 1 млрд рублей.
В нынешнем году отношение к буксующим промышленным грандам, похоже, начало меняться. Только в мае президент дважды повторил, что Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. «Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет», — возмутился Александр Лукашенко.
Сложно пока и с отдачей от модернизированных предприятий. Серьезные убытки показали два производителя цемента, планово убыточными остаются и предприятия деревообработки (чистый убыток тут достигает 27,1 млн рублей у «Ивацевичдрева», а самый скромный минус — у «Речицадрева» — 7,8 млн рублей «минуса»).