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Белорусских «грандов» продолжает штормить

  • 10.05.2018, 22:25
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Фотo: С. КОСТИНА

Почти половина из 25 крупнейших белорусских ОАО в минусе или на грани.

Подводить итоги года реального сектора после прекращения публикации Министерством финансов Беларуси отчетов — задача непростая. Tut.by проанализировал опубликованные на Едином портале финансового рынка годовые отчеты 25 предприятий, которые были крупнейшими по численности сотрудников на последнюю дату опубликования сводной информации, это 2016 год.

КомпанияСреднесписочная численность на начало 2016 годаЧистая прибыль (убыток) по итогам 2017 года, тыс. руб.Чистая прибыль (убыток) по итогам 2016 года, тыс. руб.
МТЗ16 81967 58551 878
МАЗ16 594-41 149-82 101
«Беларуськалий»16 545890 528217 223
БМЗ10 93914-3536
«Белшина»10 337-274 170-4221
«Нафтан»998789151542
«БЕЛАЗ»9927204 7028003
«Гомсельмаш»8660907286
«Гродно Азот»756227 366-143 399
«Газпром трансгаз Беларусь»66071 450 887-440 106
МАПИД6015172032528
«Могилевхимволокно»5684-86 25512
МЗКТ525859 00458 745
«Интеграл»516131 7082334
Агрокомбинат «Скидельский»5118-535075
Мозырский НПЗ4767145 199164 731
«Гроднопромстрой»4715593
Минский моторный завод463630 01020 819
«Гомельоблавтотранс»4324747865
«Витебскоблавтотранс»4210-1985-1347
«Могилевлифтмаш»415326 65924 368
«Могилевоблавтотранс»3928-1795572
Строительный трест № 83838-8030-5942
«Миноблавтотранс»378849206
«Светлогорск Химволокно»364610088

Как и по итогам 2016 года, убыток показали 7 из 25 грандов. Еще четыре предприятия закончили год с очень скромным плюсом — до 100 тысяч рублей.

Второй год глава топ-25, Минский тракторный завод, показывает рост чистой прибыли. За год МТЗ заработал 67,6 млн рублей, что на 30% больше уровня 2016 года.

МАЗ сократил чистый убыток вдвое — до 41,1 млн рублей и четвертый год подряд закончил год в минусе.

На фоне благоприятной внешней конъюнктуры выходит на привычные цифры традиционный лидер — «Беларуськалий». Чистая прибыль по итогам 2017 года выросла в 4 раза, до 890,5 млн рублей, несколько недотянув до 2015 года, когда прибыль переваливала за миллиард.

Нескольким грандам заметно испортило картину списание курсовых разниц. БМЗ из-за этого показал весьма скромный плюс (чистая прибыль составила всего 14 тысяч рублей), а «Белшина» — нескромный чистый убыток в 274 млн рублей.

Скромный, но стабильный рост чистой прибыли продемонстрировал по итогам года МЗКТ, один из немногих машиностроителей, остававшихся в плюсе даже на пике кризиса. Завод заработал 59 млн рублей (+0,5%) к 2016 году. На 45%, до 30 млн рублей, увеличил чистую прибыль Минский моторный завод, на 9,4% вырос «Могилевлифтмаш».

Год назад выбравшийся из убытков «Гомсельмаш» продолжил наращивать чистую прибыль, дотянув до 907 тысяч, что в три раза больше уровня 2016-го, но незначительно на фоне убытка в 2015 году в размере 192 млн рублей.

Лидирует по объему чистой прибыли за прошедший год «дочка» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», заработавшая 1,451 млрд рублей. На выплату дивидендов компания направляет около 1 млрд рублей.

В нынешнем году отношение к буксующим промышленным грандам, похоже, начало меняться. Только в мае президент дважды повторил, что Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. «Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет», — возмутился Александр Лукашенко.

Сложно пока и с отдачей от модернизированных предприятий. Серьезные убытки показали два производителя цемента, планово убыточными остаются и предприятия деревообработки (чистый убыток тут достигает 27,1 млн рублей у «Ивацевичдрева», а самый скромный минус — у «Речицадрева» — 7,8 млн рублей «минуса»).


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