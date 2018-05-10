Белорусских «грандов» продолжает штормить 10.05.2018, 22:25

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Фотo: С. КОСТИНА

Почти половина из 25 крупнейших белорусских ОАО в минусе или на грани.

Подводить итоги года реального сектора после прекращения публикации Министерством финансов Беларуси отчетов — задача непростая. Tut.by проанализировал опубликованные на Едином портале финансового рынка годовые отчеты 25 предприятий, которые были крупнейшими по численности сотрудников на последнюю дату опубликования сводной информации, это 2016 год.

Компания Среднесписочная численность на начало 2016 года Чистая прибыль (убыток) по итогам 2017 года, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) по итогам 2016 года, тыс. руб. МТЗ 16 819 67 585 51 878 МАЗ 16 594 -41 149 -82 101 «Беларуськалий» 16 545 890 528 217 223 БМЗ 10 939 14 -3536 «Белшина» 10 337 -274 170 -4221 «Нафтан» 9987 8915 1542 «БЕЛАЗ» 9927 204 702 8003 «Гомсельмаш» 8660 907 286 «Гродно Азот» 7562 27 366 -143 399 «Газпром трансгаз Беларусь» 6607 1 450 887 -440 106 МАПИД 6015 17203 2528 «Могилевхимволокно» 5684 -86 255 12 МЗКТ 5258 59 004 58 745 «Интеграл» 5161 31 708 2334 Агрокомбинат «Скидельский» 5118 -5350 75 Мозырский НПЗ 4767 145 199 164 731 «Гроднопромстрой» 4715 59 3 Минский моторный завод 4636 30 010 20 819 «Гомельоблавтотранс» 4324 747 865 «Витебскоблавтотранс» 4210 -1985 -1347 «Могилевлифтмаш» 4153 26 659 24 368 «Могилевоблавтотранс» 3928 -1795 572 Строительный трест № 8 3838 -8030 -5942 «Миноблавтотранс» 3788 49 206 «Светлогорск Химволокно» 3646 100 88

Как и по итогам 2016 года, убыток показали 7 из 25 грандов. Еще четыре предприятия закончили год с очень скромным плюсом — до 100 тысяч рублей.

Второй год глава топ-25, Минский тракторный завод, показывает рост чистой прибыли. За год МТЗ заработал 67,6 млн рублей, что на 30% больше уровня 2016 года.

МАЗ сократил чистый убыток вдвое — до 41,1 млн рублей и четвертый год подряд закончил год в минусе.

На фоне благоприятной внешней конъюнктуры выходит на привычные цифры традиционный лидер — «Беларуськалий». Чистая прибыль по итогам 2017 года выросла в 4 раза, до 890,5 млн рублей, несколько недотянув до 2015 года, когда прибыль переваливала за миллиард.

Нескольким грандам заметно испортило картину списание курсовых разниц. БМЗ из-за этого показал весьма скромный плюс (чистая прибыль составила всего 14 тысяч рублей), а «Белшина» — нескромный чистый убыток в 274 млн рублей.

Скромный, но стабильный рост чистой прибыли продемонстрировал по итогам года МЗКТ, один из немногих машиностроителей, остававшихся в плюсе даже на пике кризиса. Завод заработал 59 млн рублей (+0,5%) к 2016 году. На 45%, до 30 млн рублей, увеличил чистую прибыль Минский моторный завод, на 9,4% вырос «Могилевлифтмаш».

Год назад выбравшийся из убытков «Гомсельмаш» продолжил наращивать чистую прибыль, дотянув до 907 тысяч, что в три раза больше уровня 2016-го, но незначительно на фоне убытка в 2015 году в размере 192 млн рублей.

Лидирует по объему чистой прибыли за прошедший год «дочка» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», заработавшая 1,451 млрд рублей. На выплату дивидендов компания направляет около 1 млрд рублей.

В нынешнем году отношение к буксующим промышленным грандам, похоже, начало меняться. Только в мае президент дважды повторил, что Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. «Мы не видим обещанного эффекта в полном объеме от ранее оказанной господдержки. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет», — возмутился Александр Лукашенко.

Сложно пока и с отдачей от модернизированных предприятий. Серьезные убытки показали два производителя цемента, планово убыточными остаются и предприятия деревообработки (чистый убыток тут достигает 27,1 млн рублей у «Ивацевичдрева», а самый скромный минус — у «Речицадрева» — 7,8 млн рублей «минуса»).