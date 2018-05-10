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США расширили санкции в отношении Ирана

  • 10.05.2018, 22:36

8 мая Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства финансов США, передает «Радио Свобода».

В санкционный список вошли шесть человек и три компании, которые имеют отношение к Корпусу стражей исламской революции (элитное подразделение вооруженных сил Ирана).

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Он также предупредил о возобновлении в отношении Ирана санкций, которые были приостановлены в рамках соглашения.

Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.


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