ЧМ-2018: Словаки победили французов и опережают белорусов на 7 очков 2 10.05.2018, 22:42

Белорусам, занимающим последнее место в группе «А», осталось провести три игры на предварительном этапе.

Сборная Словакии нанесла поражение команде Франции в матче группового раунда чемпионата мира-2018 — 3:1, передает pressball.by.

Белорусам, занимающим последнее место в группе "А", осталось провести три игры на предварительном этапе: с чехами (11 мая, 21.15), австрийцами (12 мая, 17.15) и словаками (15 мая, 17.15).

Также в пятницу сойдутся конкуренты команды Сергея Пушкова в борьбе за право сохранить прописку в элитном пуле — французы и австрийцы (17.15).

Словакия — Франция — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Бондра (Буц, Свитана, 5.37). 2:0 — Буц (Свитана, Бондра, 22.03). 2:1 — Клеро (Перре, Жаниль, 33.39). 3:1 — Чайковски (Буц, 59.50 — мен., п.в.).

Группа "А": Швеция — 12 очков (4 игры), Россия — 9 (3), Швейцария — 9 (4), Словакия — 7 (4), Чехия — 4 (3), Франция — 3 (4), Австрия — 1 (4), БЕЛАРУСЬ — 0 (4).