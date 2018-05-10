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В Минске открывается первая кофейня израильской сети Cofix

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  • 10.05.2018, 22:47

Cofix — израильская сеть кофеен с фиксированной ценой на напитки.

На следующей неделе в ТЦ «МОМО» по франшизе откроется первая в Минске израильская кофейня Cofix с одной ценой на кофе. Подбирает бариста компания «АПК технологии», которые развивают в Минске сеть магазинов «Еврошоп». Tut.by узнал подробности о новой кофейне и о том, какие там будут цены.

Cofix — израильская сеть кофеен с фиксированной ценой на напитки, которая появилась в 2013 году. У компании уже больше 150 точек.

В Минске в ТЦ «МОМО» возле метро «Могилевская» тоже недавно появилась вывеска кофейни Cofix. Подбор соискателей для работы в заведении ведет компания «АПК технологии». В Минске они развивают сеть магазинов с фиксированной ценой на товары «Еврошоп».

Среди учредителей «Еврошопа» есть в том числе Андрей Бабакаев. В «АПК технологии» его представляют как директора Cofix. Он говорит, что кофейня откроется 14 мая в 10 утра. В ней на все будет одна цена — 1,5 рубля. Продавать будут не только кофе.

— У нас 150 позиций меню: сэндвичи, завтраки, донаты, десерты, торты, фреши, каши и другое, — говорит Андрей Бабакаев и добавляет, что лишь за двойной объем кофе (350 мл) нужно будет заплатить 2,5 рубля.

Цены в Минском Cofix будут ниже, чем в России и Израиле. Так, в Москве 370 мл кофе стоит 100 рублей (1,5 доллара), маленький на 250 мл — 60 рублей (почти 1 доллар). В Тель-Авиве большой кофе стоит 8 шекелей (2,21 доллара), а маленький — 5 шекелей (1,38 доллара).

Как сообщается на сайте кофейни, бизнесмены в среднем инвестируют в запуск сети от 60 тысяч долларов. Бабакаев эту цифру подтверждает. Сюда входит вся структура бюджета кафе, в том числе и паушальный взнос в 15 тысяч долларов. Франчайзи также должен выплачивать роялти — сумму за пользование франшизой. У Cofix эта сумма в месяц составляет 1,5 тысячи долларов.

Отметим, что Бабакаев и еще один учредитель «Еврошопа» Ольга Каменева также являются директором и главным бухгалтером «БелФК» — компании-дилера свеклоуборочной техники.


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